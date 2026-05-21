Hà Nội

Kho điện máy bốc cháy dữ dội, công nhân lao vào cứu hàng hóa

Kho chứa hàng điện máy, điện tử bất ngờ bùng cháy dữ dội ngay đầu giờ làm việc buổi chiều. Hàng trăm công nhân đã lao vào chữa cháy, cứu tài sản...

Xuân Danh
Hiện trường vụ cháy

Đến 16h chiều nay 21/5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) và Công an xã Xuân Thới Sơn (Công an TP HCM) vẫn đang điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ hoả hoạn xảy ra tại nhà kho điện máy trên đường DS10, xã Xuân Thới Sơn.

Trước đó khoảng 14h cùng ngày, nhiều công nhân đang làm việc bên trong nhà kho điện máy nói trên thì bất ngờ phát hiện khói và lửa bốc lên từ khu vực chứa hàng hóa. Tiếng hô hoán vang lên khiến mọi người nhanh chóng tháo chạy và tổ chức ứng phó.

Vụ cháy khiến nhiều hàng hóa, linh kiện điện tử bị hư hỏng

Để hạn chế thiệt hại, hàng chục công nhân đã sử dụng bình chữa cháy cầm tay để dập lửa tại chỗ. Một số người khác bất chấp khói dày đặc, khẩn trương di chuyển các mặt hàng điện máy và linh kiện còn nguyên vẹn ra khu vực an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng thuộc PC07 đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hỏa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tổ chức nhiều hướng phun nước áp lực cao nhằm khoanh vùng đám cháy, ngăn lửa lan sang các khu vực lân cận. Sau hơn 30 phút triển khai chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, một phần nhà kho đã bị cháy hư hỏng, nhiều hàng hóa, linh kiện điện tử bên trong bị thiêu hủy.

Hai người chết trong vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất bánh mì tại Sơn La

Rạng sáng 30/4/2026, ngọn lửa bao trùm căn nhà ống kết hợp kinh doanh sản xuất bánh mì, bánh bao tại xã Phù Yên khiến hai người tử vong.

Ngày 30/4, Công an tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến hai người tử vong.

Vào khoảng 4h32 cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Sơn La nhận tin báo cháy tại hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, sản xuất bánh mỳ, bánh bao tại tiểu khu 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La.

