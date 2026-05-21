Tình trạng sức khoẻ bé gái bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở Phú Thọ

Sau hai ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, bé gái 2 tuổi bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở xã Cẩm Khê vẫn trong tình trạng tiên lượng nặng.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống sáng 21/5, đại diện Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, bé PTN (2 tuổi, trú tại khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê) hiện vẫn trong tình trạng tiên lượng nặng, đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Bé PTN đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, tối 19/5, tại gia đình bé PTN xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến bức tường nhà đổ vào phòng ngủ, nơi có hai chị em bé TN đang nằm. Bé gái sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế Cẩm Khê cấp cứu.

Các bác sĩ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn và tiêm bắp adrenalin 3 lần. Sau cấp cứu, bệnh nhi có nhịp tim trở lại, được đặt ống nội khí quản, thở máy rồi chuyển tuyến lên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Còn chị của bé PTN bị thương nhẹ, được điều trị tại trung tâm.

Tại Bện viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị suy hô hấp độ III, thiếu oxy máu sau cấp cứu ngừng tuần hoàn, viêm phổi, đụng dập phổi và phù phổi cấp trên nền hội chứng vùi lấp.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bệnh nhi rất khó khăn. Cả nhà 6 nhân khẩu nhưng chủ yếu sống dựa vào đồng lương công nhân của người bố là anh Phan Văn Việt (SN 1992).

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hiện trường vụ 5 học sinh đuối nước ở Phú Thọ.