Án chung thân cho kẻ gieo rắc 'cái chết trắng'

Tòa án nhân dân TP Huế vừa tuyên phạt bị cáo Trần Anh Thắng án chung thân, Hồ Viết Ben 15 năm tù và Nguyễn Văn Phong 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 30/1, Tòa án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo, gồm: Trần Anh Thắng (SN 2000), Hồ Viết Ben (SN 2007) và Nguyễn Văn Phong (SN 2007, cùng trú tại TP. Huế) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, ngày 19/5/2025, Công an TP. Huế bắt quả tang Hồ Viết Ben và Nguyễn Văn Phong tàng trữ trái phép 102,56g ma túy ketamine trước một ngôi nhà ở đường Lương Nhữ Hộc, phường An Tây (nay là phường An Cựu).

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Trần Anh Thắng tại tổ dân phố La Chữ Trung, phường Hương Chữ (nay là phường Kim Trà), thu giữ 2.413,02g ketamine; đồng thời thu giữ thêm 9,49g ketamine tại chỗ ở của Hồ Viết Ben ở thôn Lai Trung, xã Quảng Vinh (nay là xã Đan Điền).

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Thái Sơn

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2025, Ben quen một đối tượng tên “Thầy” (chưa rõ lai lịch) và được thuê vận chuyển hàng cấm, sau đó giới thiệu Trần Anh Thắng tham gia. Tháng 4/2025, Thắng nhận vận chuyển một thùng hàng từ Quảng Nam ra Hà Nội với tiền công 18 triệu đồng.

Khi phát hiện bên trong là ma túy, Thắng bàn bạc với Ben đưa về Huế cất giấu, tìm người bán kiếm lời. Từ giữa tháng 5/2025, hai đối tượng đã bán ma túy hai lần thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Anh Thắng án chung thân, Hồ Viết Ben 15 năm tù và Nguyễn Văn Phong 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

