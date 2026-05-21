Xăng E10 "phủ sóng" từ ngày 1/6 và những lưu ý cho người dùng xe

Từ 1/6, xăng sinh học E10 chính thức thay thế xăng khoáng trên toàn quốc với mức giá rẻ hơn. Các chuyên gia đã đưa ra lưu ý quan trọng cho người dùng xe cũ.

Theo quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công thương, kể từ ngày 1/6, xăng khoáng sẽ chính thức biến mất trên thị trường. Thay vào đó, toàn bộ lượng xăng này phải được phối trộn, pha chế thành xăng sinh học E10 để phục vụ cho các loại động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc.

Riêng đối với dòng xe máy đời cũ, người dân vẫn có thể sử dụng xăng sinh học E5 RON 92. Loại xăng này tiếp tục được phép pha chế và lưu hành cho đến hết năm 2030 để đảm bảo lộ trình chuyển đổi phù hợp.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex công bố giá bán xăng E10 RON 95-V ở mức 24.630 đồng/lít (vùng 1) và 25.120 đồng/lít, trong khi Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOIL niêm yết giá xăng E10 RON95-III ở mức 23.730 đồng/lít.

(Ảnh minh hoạ)

Như vậy, về cơ bản, giá xăng E10 đang thấp hơn giá xăng khoáng RON95-III và RON95-V. Tại Petrolimex, giá xăng RON95-III ở mức 24.350 đồng/lít (vùng 1) - 24.830 đồng/lít (vùng 2). Giá RON95-V tương ứng ở mức 25.250 đồng/lít - 25.750 đồng/lít. Còn tại PVOIL, giá xăng RON95-III ở mức 24.350 đồng/lít.

Vì sao xăng E10 rẻ hơn xăng khoáng?

Lý giải việc giá xăng E10 rẻ hơn xăng khoáng, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: “Nguyên nhân chính là đầu vào để pha chế xăng E10 thấp hơn so với giá nhập xăng khoáng. E10 là loại xăng sinh học pha 10% ethanol nhiên liệu (cồn sinh học) và 90% xăng khoáng truyền thống. Chi phí đầu vào thấp nên doanh nghiệp sẽ bán xăng E10 với giá thấp hơn".

Cũng theo bà Hiền, hiện nay các doanh nghiệp đang tự cân đối giá xăng E10 theo đúng chi phí đầu tư, đồng thời dựa trên công thức tính giá của Nhà nước. Sau này, khi xăng sinh học E10 được bán đại trà, Nhà nước sẽ ban hành giá bán.

"Tuy nhiên, với các chi phí đầu vào thấp hơn xăng khoáng, chắc chắn giá xăng E10 sẽ rẻ hơn xăng khoáng truyền thống", bà Hiền nói thêm.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu việc kinh doanh xăng sinh học E10 phải được triển khai đồng bộ, hiệu quả nhằm tránh gián đoạn nguồn cung. Để chuẩn bị cho lộ trình này, các địa phương cần đôn đốc, giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật như bồn bể, trụ bơm.

Kể từ ngày 1/6, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm như: găm hàng tạo khan hiếm, tự ý ngừng bán, bán sai chủng loại, tăng giá bất hợp lý hoặc mập mờ nhãn mác tại vòi bơm. Đáng chú ý, cơ quan quản lý và công chức phụ trách địa bàn phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình hoặc hình thành "điểm nóng" gian lận gây mất ổn định thị trường.

Chuyên gia nói gì về thông tin xăng E10 có thể làm hư hỏng xe cũ?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, PGS-TS Đỗ Văn Dũng (Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TP.HCM) cho biết, xăng E10 chứa 10% ethanol sinh học - hợp chất có đặc tính hút ẩm mạnh và hòa tan cao. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, ethanol dễ hấp thụ hơi nước từ không khí qua lỗ thông hơi bình xăng. Khi lượng nước tích tụ đủ lớn sẽ gây ra hiện tượng tách lớp, lắng xuống đáy bình và có nguy cơ làm ăn mòn các hệ thống nhiên liệu hoặc bình xăng bằng thép đời cũ. Ngoài ra, sau thời gian dài sử dụng, thành phần ethanol này có thể tác động đến một số vật liệu cao su tự nhiên, gioăng phớt hoặc ống dẫn nhiên liệu thế hệ cũ, dẫn đến tình trạng trương nở, nứt nẻ hoặc rò rỉ nhiên liệu.

Dù vậy, chuyên gia khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang bởi rủi ro chủ yếu chỉ xuất hiện ở các phương tiện quá cũ, ít sử dụng hoặc hệ thống nhiên liệu đã xuống cấp nghiêm trọng. Trên thực tế, xăng E10 đã được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia và phần lớn xe sản xuất sau năm 2000 đều có khả năng tương thích tốt với loại nhiên liệu này ở mức độ nhất định. Đối với nguy cơ cháy nổ nếu xảy ra rò rỉ nhiên liệu gần nguồn nhiệt, PGS-TS Đỗ Văn Dũng nhấn mạnh đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến quy trình bảo dưỡng, chăm sóc xe định kỳ của người dùng hơn là lỗi do bản chất của xăng sinh học.

Do đó, để hạn chế rủi ro, người dùng xe cũ nên kiểm tra định kỳ hệ thống nhiên liệu, thay mới các ống dẫn, gioăng cao su đã lão hóa bằng vật liệu chịu ethanol tốt hơn. Với những xe ít sử dụng, nên đổ đầy bình để giảm khoảng không khí chứa hơi ẩm, đồng thời khởi động xe định kỳ để nhiên liệu lưu thông.

Theo Bộ Công thương, việc chuyển đổi sang xăng sinh học không chỉ mang lại lợi ích lớn cho người tiêu dùng và xã hội nhờ khả năng giảm phát thải, cải thiện tính năng động cơ, mà còn rất thuận tiện vì người dùng không cần điều chỉnh động cơ khi thay đổi giữa hai loại nhiên liệu. Do ethanol có trị số octan (RON) cao lên tới 109, xăng sinh học giúp động cơ chống kích nổ tốt hơn. Đồng thời, hàm lượng oxy dồi dào trong ethanol thúc đẩy quá trình cháy diễn ra triệt để, từ đó giúp tối ưu hóa công suất, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu tối đa các chất độc hại xả ra môi trường.

Bên cạnh đó, tại tọa đàm "Xăng sinh học E10 - Lợi ích hài hòa cho người dân, Nhà nước và doanh nghiệp", PGS.TS Phạm Hữu Tuyến cho rằng lợi ích rõ rệt của xăng E10 là giảm phát thải. Các chất độc hại như khí CO và một số hợp chất hữu cơ chưa cháy hết được cắt giảm đáng kể. Điều này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tốt hơn cho sức khỏe người dân.

Giới chuyên gia nhận định, mở rộng xăng sinh học là xu hướng tất yếu để giảm phát thải và áp lực phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon và giao thông xanh của Việt Nam, E10 được xem là giải pháp tối ưu nhờ lợi thế thân thiện với môi trường và tương thích ngay với hạ tầng phương tiện hiện tại.