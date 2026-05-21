Mưa lớn gây sập tường ở Phú Thọ, gia đình thương binh lâm cảnh khốn cùng

Trận mưa lớn gây sạt lở, sập tường nhà ở Phú Thọ khiến hai cháu nhỏ bị thương, gia đình này cũng thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kiệt quệ vì bệnh tật.

Trận mưa lớn xảy ra trong đêm 19/5 khiến taluy đất phía sau căn nhà của ông Phan Văn Thành, SN 1952, ở khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ bị sạt lở. Bức tường nhà đổ sập vào bên trong phòng ngủ có ba bố con anh Phan Văn Việt đang nằm.

Khu vực sạt lở mà ba bố con anh Việt gặp phải tối 19/5 hiện đã được địa phương cùng người dân hỗ trợ, khắc phục hiện trường.

Sự việc khiến một bé bị thương nặng đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ, bé còn lại bị thương nhẹ. Đây là tai nạn bất ngờ nhưng với một gia đình đã kiệt quệ vì bệnh tật suốt nhiều năm, nó giống như thêm một đòn giáng xuống những con người đã ở tận cùng khó khăn.

Theo chia sẻ của những người hàng xóm, ông Thành là thương binh hạng nặng, đã mất một chân và đang điều trị ung thư di căn giai đoạn cuối tại bệnh viện.

Ở tuổi xế chiều, ông Thành phải chống chọi với bệnh tật trong tình trạng sức khỏe suy kiệt sau nhiều đợt hóa trị. Trong khi đó, vợ ông là bà Trần Thị Thụy (SN 1963) cũng đã nằm liệt giường suốt 5 năm nay.

Bà con hàng xóm chia sẻ, động viên gia đình ông Thành sau biến cố.

Trong căn nhà nhỏ có ba thế hệ cùng sinh sống, gánh nặng kinh tế dồn lên vai anh Phan Văn Việt - con trai ông Thành - với công việc công nhân may và khoản trợ cấp thương binh ít ỏi của cha. Vợ anh Việt ở nhà chăm mẹ liệt giường, bố chồng ung thư cùng hai con nhỏ.

Sau tai họa đêm 19-5, nhiều người dân, hàng xóm và anh em họ hàng đã có mặt tại căn nhà để thăm hỏi, động viên gia đình ông Thành. Thời điểm này, trong nhà chỉ còn bà Thụy nằm liệt giường, còn 5 người khác đều đang ở bệnh viện để điều trị và chăm sóc các cháu nhỏ.

Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình ông Thành, nhiều người không khỏi xót xa khi tai họa liên tiếp giáng xuống một gia đình vốn đã khánh kiệt vì bệnh tật.

Bé gái 2 tuổi là cháu PTN bị thương nặng, tiên lượng xấu đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Khê cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã hỗ trợ đưa các cháu đi cấp cứu, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình.

Uỷ ban xã đã trao số tiền hỗ trợ 5.000.000 đồng cho gia đình ông Thành, đồng thời ân cần động viên gia đình cố gắng chăm sóc các cháu, phối hợp với đội ngũ y, bác sĩ trong quá trình điều trị, mong các cháu sớm ổn định sức khỏe và vượt qua khó khăn.

Ngoài ra, UBND xã Cẩm Khê cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng, khu dân cư tiếp tục hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả sau sạt lở, rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn nhằm chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo ông Tuấn, điều kiện hỗ trợ của địa phương còn hạn chế nên rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để gia đình ông Thành có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

