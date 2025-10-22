Hà Nội

Doanh nghiệp

BSR trao học bổng cho sinh viên Trường Cao đẳng Dầu khí

Mới đây, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã trao tặng 100 triệu đồng học bổng dành tặng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

PV

Đây không chỉ là một nghĩa cử nhân văn cao đẹp mà còn là sự tri ân chân thành của BSR đối với ngôi trường đã đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hình thành.

Khi Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chuẩn bị bước vào giai đoạn vận hành, PV College đã đảm nhận trọng trách đào tạo đội ngũ kỹ sư, công nhân vận hành và bảo dưỡng, đặt nền móng cho thành công của BSR. Thế hệ nhân sự lành nghề do nhà trường đào tạo không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có ý chí, tinh thần kỷ luật, trở thành lực lượng nòng cốt giúp BSR làm chủ công nghệ và vận hành ổn định, hiệu quả trong suốt hơn 16 năm qua.

Tiếp nối truyền thống đó, PV College tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo chủ lực của ngành công nghiệp – năng lượng quốc gia, với tỷ lệ sinh viên có việc làm cao và hệ thống đào tạo không ngừng được mở rộng, thích ứng linh hoạt với thời đại chuyển đổi số. Dự kiến năm 2025, nhà trường sẽ đạt mốc đào tạo hơn 16.000 lượt học viên – con số kỷ lục trong chặng đường 50 năm phát triển.

1.jpg
Phó Tổng Giám đốc BSR Phạm Minh Nghĩa trao bảng 100 triệu đồng hỗ trợ học bổng cho Trường Cao đẳng Dầu khí

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Xuân Hưng – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Dầu khí xúc động chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động và biết ơn trước tình cảm, sự đồng hành của các doanh nghiệp trong Tập đoàn và Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Món quà học bổng 100 triệu đồng hôm nay không chỉ giúp đỡ các em sinh viên vượt qua khó khăn trong cuộc sống, mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em tiếp tục học tập, rèn luyện, trở thành những người thợ, kỹ sư giỏi tham gia vào lực lượng lao động của xã hội, của Tập đoàn. PV College tự hào vì trong hành trình của mình có sự gắn bó, sẻ chia từ BSR”.

Từ những suất học bổng hôm nay, niềm tin, khát vọng và tinh thần trách nhiệm xã hội của BSR sẽ tiếp tục lan tỏa, nuôi dưỡng những ước mơ mới, để mỗi sinh viên PV College thêm vững bước trên con đường chinh phục tri thức và cống hiến cho Tổ quốc.

#Học bổng hỗ trợ sinh viên khó khăn #Vai trò của BSR và PV College trong đào tạo kỹ sư dầu khí #Truyền thống hợp tác doanh nghiệp và trường học #Đào tạo ngành công nghiệp năng lượng quốc gia #Chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao #Ý nghĩa nhân đạo của hoạt động từ thiện doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ đổi tên thành Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam

Điều này mở đường cho các bước tái định vị thương hiệu ở cấp độ cao hơn trong giai đoạn tới.

Ngày 27/08 là ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nhằm thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 9/9 đến 30/9/2025.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã thông qua và trình cơ quan có thẩm quyền phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (HOSE: BSR) lên hơn 50.000 tỷ đồng. Dù chi tiết kế hoạch chưa được công bố, BSR cho biết việc tăng vốn sẽ được thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển cùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tổng tỷ lệ chia thưởng dự kiến ở mức 61,5%.

Doanh nghiệp

BSR - lợi nhuận 6 tháng đầu năm vượt 166% kế hoạch

Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã tổ chức buổi Analyst Meeting với sự tham dự của đông đảo chuyên gia phân tích, đại diện các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư.

Sự kiện tập trung giới thiệu phương án tăng vốn điều lệ quy mô lớn, đồng thời cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và tiến độ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Dự án điều chỉnh).

Tại buổi họp, đại diện BSR trình bày chi tiết phương án phát hành thêm 5.007.306.879 cổ phiếu thông qua hai hình thức là phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, nâng vốn điều lệ dự kiến lên hơn 50.073 tỷ đồng.

Doanh nghiệp

BSR hành trình chuyển đổi năng lượng và nhiên liệu xanh

Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh lộ trình bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học E10 từ đầu năm 2026 trên toàn quốc nhằm thực hiện các cam kết Net-Zero.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đang tích cực triển khai thực hiện lộ trình này, trong đó có giải pháp phục hồi sản xuất Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất.

Tại cuộc họp ngày 25/6, Hội nghị sơ kết 6 tháng về tình hình cung ứng xăng dầu cho thị trường và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Công ty BSR đã báo cáo phương án và kế hoạch lộ trình quốc gia về nhiên liệu sinh học; trong đó, sản xuất xăng E10 sử dụng nhiên liệu sinh học từ Nhà máy Ethanol Dung Quất.

