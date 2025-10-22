BSR trao học bổng cho sinh viên Trường Cao đẳng Dầu khí

Đây không chỉ là một nghĩa cử nhân văn cao đẹp mà còn là sự tri ân chân thành của BSR đối với ngôi trường đã đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hình thành.

Khi Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chuẩn bị bước vào giai đoạn vận hành, PV College đã đảm nhận trọng trách đào tạo đội ngũ kỹ sư, công nhân vận hành và bảo dưỡng, đặt nền móng cho thành công của BSR. Thế hệ nhân sự lành nghề do nhà trường đào tạo không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có ý chí, tinh thần kỷ luật, trở thành lực lượng nòng cốt giúp BSR làm chủ công nghệ và vận hành ổn định, hiệu quả trong suốt hơn 16 năm qua.

Tiếp nối truyền thống đó, PV College tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo chủ lực của ngành công nghiệp – năng lượng quốc gia, với tỷ lệ sinh viên có việc làm cao và hệ thống đào tạo không ngừng được mở rộng, thích ứng linh hoạt với thời đại chuyển đổi số. Dự kiến năm 2025, nhà trường sẽ đạt mốc đào tạo hơn 16.000 lượt học viên – con số kỷ lục trong chặng đường 50 năm phát triển.

Phó Tổng Giám đốc BSR Phạm Minh Nghĩa trao bảng 100 triệu đồng hỗ trợ học bổng cho Trường Cao đẳng Dầu khí

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Xuân Hưng – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Dầu khí xúc động chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động và biết ơn trước tình cảm, sự đồng hành của các doanh nghiệp trong Tập đoàn và Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Món quà học bổng 100 triệu đồng hôm nay không chỉ giúp đỡ các em sinh viên vượt qua khó khăn trong cuộc sống, mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em tiếp tục học tập, rèn luyện, trở thành những người thợ, kỹ sư giỏi tham gia vào lực lượng lao động của xã hội, của Tập đoàn. PV College tự hào vì trong hành trình của mình có sự gắn bó, sẻ chia từ BSR”.

Từ những suất học bổng hôm nay, niềm tin, khát vọng và tinh thần trách nhiệm xã hội của BSR sẽ tiếp tục lan tỏa, nuôi dưỡng những ước mơ mới, để mỗi sinh viên PV College thêm vững bước trên con đường chinh phục tri thức và cống hiến cho Tổ quốc.