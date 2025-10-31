Hà Nội

Doanh nghiệp

BSR chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 61,5%

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn .

PV

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của BSR sẽ vượt 50.000 tỷ đồng, và ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền hưởng cổ phiếu thưởng được ấn định là ngày 30/10/2025. Thông tin này đã được công bố chính thức trên cổng thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, BSR sẽ phát hành 1.906.807.263 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 61,5% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 61,5 cổ phiếu thưởng). Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của BSR sẽ tăng thêm hơn 19.000 tỷ đồng, đạt quy mô trên 50.000 tỷ đồng, đưa doanh nghiệp vào nhóm có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn HoSE. Đợt chia cổ phiếu thưởng quy mô lớn này không chỉ khẳng định năng lực tích lũy nội lực và hiệu quả hoạt động của BSR, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc tăng cường vốn chủ sở hữu, chuẩn bị nguồn lực cho Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đồng thời mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.

Nối tiếp chuỗi kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, BSR tiếp tục được Fitch Ratings duy trì xếp hạng tín nhiệm BB+ với “triển vọng ổn định” (Stable) - tương đương với Petrovietnam và Chính phủ Việt Nam trong ba năm liên tiếp (2023 - 2025). Việc giữ vững xếp hạng tín nhiệm cao, cùng với đợt chia cổ phiếu thưởng quy mô lớn, một lần nữa khẳng định uy tín thương hiệu, năng lực quản trị và nền tảng tài chính vững mạnh của BSR, đồng thời củng cố niềm tin và kỳ vọng của cổ đông, nhà đầu tư vào triển vọng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

a4.jpg

Trong sản xuất kinh doanh, nhờ những giải pháp toàn diện và sự điều hành linh hoạt, các chỉ tiêu sản lượng sản xuất, tài chính của BSR trong 9 tháng đầu năm 2025 đều vượt kế hoạch. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành ở công suất bình quân khoảng 118%, sản lượng sản xuất đạt 5,87 triệu tấn, tương đương 117% kế hoạch sản xuất kinh doanh và 108% kế hoạch quản trị.

Cụ thể, doanh thu 9 tháng đầu năm đạt hơn 105 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 10,7 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Những con số rất ấn tượng phản ánh năng lực sản xuất hiệu quả và chiến lược kinh doanh bền vững.

Bên cạnh nội lực vững vàng, kết quả sản xuất kinh doanh của BSR còn được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận lọc dầu (crack spread) duy trì ở mức tích cực, đặc biệt đối với các sản phẩm Jet-A1 và dầu DO 0,05S. Nhờ sản lượng tiêu thụ tăng mạnh, hiệu quả kinh doanh của BSR tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục. Các phân xưởng công nghệ chủ lực như RFCC, CCR, NHT, ISOM, PP… được vận hành ổn định, liên tục ở công suất cao, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và chất lượng sản phẩm.

Không chỉ giữ vững vị thế trên thị trường trong nước, hoạt động kinh doanh quốc tế của BSR trong năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tổng doanh thu và lợi nhuận của Công ty. BSR chủ động mở rộng hợp tác thương mại, ký kết các hợp đồng và biên bản ghi nhớ xuất khẩu sản phẩm dài hạn với các đối tác trong khu vực Đông Nam Á; đặc biệt đẩy mạnh cung ứng sản phẩm sang các thị trường Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia và một số thị trường mới tại Đông Á. Việc mở rộng quy mô giao dịch quốc tế không chỉ giúp BSR đa dạng hóa nguồn thu, mà còn giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào thị trường nội địa, nâng cao khả năng thích ứng trong bối cảnh giá dầu và nhu cầu toàn cầu biến động.

