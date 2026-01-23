BSN và những gói thầu sát giá tại TP HCM: Đối thủ "quen" nhưng tiết kiệm vẫn "lạ" [Kỳ 3]

Không chỉ "vươn vòi" tới Gia Lai, tại "sân nhà" TP HCM, Công ty BSN cũng trúng thầu hàng loạt gói thầu với mức giá sát nút và những màn so kè thú vị cùng các nhà thầu đối tác.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những điểm bất thường trong hoạt động đấu thầu của Công ty BSN là mối quan hệ với các đối thủ trong các phiên đấu thầu. Điển hình là tại trường THCS Trần Phú (Quận 10, TP HCM), nơi Công ty BSN đã tham gia thầu với tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối 100%.

Cụ thể, tại gói thầu "Mua sắm trang thiết bị dạy học cho trường Trung học cơ sở Trần Phú năm 2024" (Mã TBMT IB2400436239), Công ty BSN đã dự thầu với giá 174.042.000 đồng. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công ty TNHH Nguyên Luân với giá dự thầu 174.735.000 đồng. Khoảng cách giữa hai nhà thầu chỉ là 693.000 đồng trên tổng giá trị gói thầu 180.000.000 đồng. Đáng chú ý, gói thầu này sau đó đã bị hủy thầu với lý do thay đổi phạm vi đầu tư.

Nguồn: MSC

Tuy nhiên, đến phiên thầu mới (Mã TBMT IB2400506018) cho cùng nội dung trên, Công ty BSN tiếp tục dự thầu với mức giá y hệt lần trước là 174.042.000 đồng. Lần này, đối thủ là Công ty TNHH Phú Cường Gia bỏ giá 176.022.000 đồng. Kết quả, BSN đã trúng thầu sát giá dự toán (179.205.000 đồng) với mức tiết kiệm chỉ khoảng 5 triệu đồng.

Nguồn: MSC

Nguồn: MSC

Điều đáng bàn là Công ty TNHH Nguyên Luân "đối thủ" từng bỏ giá sát nút với BSN ở phiên thầu bị hủy từng là đối tác liên danh thân thiết của BSN trong nhiều gói thầu khác như: Gói thầu số 2 tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bắc Bình, Gói thầu tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh....

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc các nhà thầu lúc là đối tác liên danh, lúc là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mức giá bỏ thầu chênh lệch nhỏ là một dấu hiệu cần các cơ quan quản lý chuyên ngành hậu kiểm. Theo Luật Đấu thầu, các hành vi thông đồng, sắp xếp để một nhà thầu trúng thầu là vi phạm nghiêm trọng và sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 16 và Điều 89 Luật Đấu thầu 2023".

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt đặt vấn đề: "Một nhà thầu có thể bỏ giá thầu giống hệt nhau ở hai thời điểm khác nhau sau khi đã biết giá của đối thủ ở phiên thầu trước? Liệu có một sự 'ngẫu nhiên' ở đây? Sự minh bạch trong đấu thầu không chỉ nằm ở việc nộp hồ sơ qua mạng mà còn ở tính liêm chính của các bên tham gia".

Bên cạnh đó, dữ liệu cũng cho thấy Công ty BSN thường xuyên trúng thầu tại các UBND phường như: Phường Long Trường, Phường Long Bình, Phường Phước Long B... với mức tiết kiệm luôn ở ngưỡng rất thấp.

Dư luận và các nhà thầu mong muốn một môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn, nơi giá trị thực của hàng hóa được phản ánh chính xác qua những con số tiết kiệm thực chất cho ngân sách Quốc gia, thay vì những phiên thầu "diễn" theo kịch bản có sẵn.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.