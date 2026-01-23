Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

BSN và những gói thầu sát giá tại TP HCM: Đối thủ "quen" nhưng tiết kiệm vẫn "lạ" [Kỳ 3]

Không chỉ "vươn vòi" tới Gia Lai, tại "sân nhà" TP HCM, Công ty BSN cũng trúng thầu hàng loạt gói thầu với mức giá sát nút và những màn so kè thú vị cùng các nhà thầu đối tác.

Hải Nam

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những điểm bất thường trong hoạt động đấu thầu của Công ty BSN là mối quan hệ với các đối thủ trong các phiên đấu thầu. Điển hình là tại trường THCS Trần Phú (Quận 10, TP HCM), nơi Công ty BSN đã tham gia thầu với tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối 100%.

Cụ thể, tại gói thầu "Mua sắm trang thiết bị dạy học cho trường Trung học cơ sở Trần Phú năm 2024" (Mã TBMT IB2400436239), Công ty BSN đã dự thầu với giá 174.042.000 đồng. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công ty TNHH Nguyên Luân với giá dự thầu 174.735.000 đồng. Khoảng cách giữa hai nhà thầu chỉ là 693.000 đồng trên tổng giá trị gói thầu 180.000.000 đồng. Đáng chú ý, gói thầu này sau đó đã bị hủy thầu với lý do thay đổi phạm vi đầu tư.

huythau.jpg
Nguồn: MSC

Tuy nhiên, đến phiên thầu mới (Mã TBMT IB2400506018) cho cùng nội dung trên, Công ty BSN tiếp tục dự thầu với mức giá y hệt lần trước là 174.042.000 đồng. Lần này, đối thủ là Công ty TNHH Phú Cường Gia bỏ giá 176.022.000 đồng. Kết quả, BSN đã trúng thầu sát giá dự toán (179.205.000 đồng) với mức tiết kiệm chỉ khoảng 5 triệu đồng.

k3-bbmt.jpg
Nguồn: MSC
k3-qd.jpg
Nguồn: MSC

Điều đáng bàn là Công ty TNHH Nguyên Luân "đối thủ" từng bỏ giá sát nút với BSN ở phiên thầu bị hủy từng là đối tác liên danh thân thiết của BSN trong nhiều gói thầu khác như: Gói thầu số 2 tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bắc Bình, Gói thầu tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh....

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc các nhà thầu lúc là đối tác liên danh, lúc là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mức giá bỏ thầu chênh lệch nhỏ là một dấu hiệu cần các cơ quan quản lý chuyên ngành hậu kiểm. Theo Luật Đấu thầu, các hành vi thông đồng, sắp xếp để một nhà thầu trúng thầu là vi phạm nghiêm trọng và sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 16 và Điều 89 Luật Đấu thầu 2023".

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt đặt vấn đề: "Một nhà thầu có thể bỏ giá thầu giống hệt nhau ở hai thời điểm khác nhau sau khi đã biết giá của đối thủ ở phiên thầu trước? Liệu có một sự 'ngẫu nhiên' ở đây? Sự minh bạch trong đấu thầu không chỉ nằm ở việc nộp hồ sơ qua mạng mà còn ở tính liêm chính của các bên tham gia".

Bên cạnh đó, dữ liệu cũng cho thấy Công ty BSN thường xuyên trúng thầu tại các UBND phường như: Phường Long Trường, Phường Long Bình, Phường Phước Long B... với mức tiết kiệm luôn ở ngưỡng rất thấp.

Dư luận và các nhà thầu mong muốn một môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn, nơi giá trị thực của hàng hóa được phản ánh chính xác qua những con số tiết kiệm thực chất cho ngân sách Quốc gia, thay vì những phiên thầu "diễn" theo kịch bản có sẵn.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Công ty BSN #đấu thầu TP HCM #đấu thầu Gia Lai #nhà thầu đối tác

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty BSN và "vị thế" áp đảo tại các gói thầu giáo dục tỉnh Gia Lai [Kỳ 2]

Thống kê dữ liệu cho thấy một thực tế thú vị dù có trụ sở tại TP HCM nhưng Công ty BSN lại trúng thầu dày đặc tại Gia Lai, đặc biệt là các gói thầu giá trị lớn tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BSN đang dần trở thành một nhà thầu "thống trị" mảng thiết bị giáo dục tại tỉnh Gia Lai. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 47 gói thầu tại tỉnh Gia Lai và trúng tới 31 gói. Tổng giá trị trúng thầu riêng tại địa phương này đạt hơn 38,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là gói thầu "Mua sắm máy photocopy, máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy tính bảng và thiết bị công nghệ thông tin tương đương cho các cơ sở giáo dục" (Mã TBMT IB2500584355) do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Gói thầu này có giá dự toán là 5.907.386.000 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Đầu tư và Phát triển BSN trúng thầu tại xã Uar: Tiết kiệm cho ngân sách 900.000 đồng [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị hơn 1,2 tỷ đồng của Phòng Kinh tế xã Uar (Gia Lai), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BSN là nhà thầu duy nhất dự thầu và trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách "siêu mỏng".

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BSN (gọi tắt là Công ty BSN) vừa được phê duyệt trúng gói thầu "Mua sắm thiết bị, máy móc làm việc" tại xã Uar, tỉnh Gia Lai. Điều đáng nói, tại gói thầu này, Công ty BSN đã thể hiện vị thế "độc tôn" khi là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) và trúng thầu sát giá dự toán.

Cụ thể, gói thầu có mã TBMT IB2500562408 do Phòng Kinh tế xã Uar làm chủ đầu tư, thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc xã Uar. Giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Uar là 1.268.900.000 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Hiệu quả kinh tế trong đấu thầu tại xã Dầu Tiếng: Cần nâng cao trách nhiệm giải trình [Kỳ 3]

Việc xuất hiện các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá dự toán đang đặt ra yêu cầu bức thiết về tính cạnh tranh và trách nhiệm của chủ đầu tư.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tình trạng các gói thầu mua sắm thiết bị tại một số đơn vị địa phương như xã Dầu Tiếng có tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,2% đang làm giảm đi ý nghĩa thực sự của việc đấu thầu cạnh tranh. Theo các chuyên gia, đấu thầu rộng rãi qua mạng được thiết kế để tìm kiếm nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí tối ưu nhất cho ngân sách, nhưng kết quả thực tế đôi khi lại đi ngược lại mục tiêu này.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (ĐLS TP HCM) cho rằng: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025 đã quy định rất rõ về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Việc chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá không vi phạm luật nếu quy trình đúng quy định, nhưng chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình rõ ràng về việc xây dựng giá dự toán và các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu để chứng minh không có sự ưu ái."

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới