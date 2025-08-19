Bỗng dưng nhận được 500 triệu, người phụ nữ làm điều bất ngờ

Ngày 19/8, thông tin từ Công an xã Phù Lãng (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, lúc 16h5 ngày 15/8, chị Tống Thị Thủy (sinh năm 1992 ở thôn Châu Cầu, Bắc Ninh) bất ngờ nhận được số tiền 499.999.999 đồng từ số tài khoản 4311150xxx, Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Chị Thuỷ sau đó đã đến cơ quan Công an để trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phù Lãng phối hợp với BIDV - Chi nhánh Việt Yên sao kê tài khoản và cung cấp thông tin chủ tài khoản số 4311150xxx.

Chị Tống Thị Thủy (ngoài cùng bên trái) cùng đại diện Công an xã Phù Lãng trao trả lại số tiền gần 500 triệu đồng cho chị Lê Thị Quế.

Kết quả xác định chủ sở hữu số tài khoản là chị Lê Thị Quế (sinh năm 1980 ở tổ dân phố Hùng Lãm 2, phường Việt Yên, Bắc Ninh). Tại trụ sở Công an, chị Quế cho biết do sơ suất đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng đặt cọc mua đất đến tài khoản của chị Thủy.

Đến ngày 18/8, Công an xã Phù Lãng cùng chị Thủy thực hiện các thủ tục và trao trả lại số tiền trên cho chị Lê Thị Quế.

Công an xã Phù Lãng khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình từ người lạ nên đến trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, tránh trường hợp “mắc bẫy” những chiêu trò lừa đảo của kẻ gian từ việc chuyển tiền nhầm.