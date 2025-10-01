Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cô gái 25 tuổi phải cắt cả khối tá tụy sau khi khám sức khỏe định kỳ

Trường hợp của chị T là minh chứng rõ ràng cho thấy lợi ích của việc chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhờ phát hiện, điều trị sớm mang lại kết quả khả quan.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM) vừa phẫu thuật, điều trị thành công khối u to vùng đầu tụy cho cô gái 25 tuổi nhờ khám sức khỏe định kỳ.

Theo đó, chị L.T.K.T, sinh năm 2000, ngụ tại phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh, trong quá trình khám sức khỏe tổng quát định kỳ, đã được bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu của khối u lạ ở bụng. Sau đó, chị quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để tiếp tục kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ phát hiện một khối bất thường trong ổ bụng của chị.

u-dau-tuy-2.jpg
Khối u trên phim chụp - Ảnh BVCC

Ngay sau đó, chị T được chỉ định chụp CT, và kết quả cho thấy có nghi ngờ về khối u ở vùng đầu tụy. Tiếp theo, chị được thực hiện chụp MRI, hình ảnh ghi nhận khối u choán chỗ ở vùng đầu tụy, nhưng chưa thấy dấu hiệu xâm lấn. Dựa trên các kết quả này, các bác sĩ đã nhanh chóng lên kế hoạch phẫu thuật để lấy khối u ra ngoài.

Ngày 20/9/2025, ca phẫu thuật cắt khối tá – tụy được tiến hành. Quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khối u đã được loại bỏ thành công. Sau mổ, sức khỏe của bệnh nhân ổn định: các chỉ số sinh hiệu trong giới hạn bình thường, không sốt, không nôn ói.

Bệnh nhân đã có thể trung tiện từ ngày hậu phẫu thứ hai, tập đi lại, uống nước đường, sữa và dần chuyển sang ăn cháo. Vết mổ khô, liền tốt, không ghi nhận biến chứng.

Đến ngày thứ chín, bệnh nhân được cắt chỉ, và tình hình sức khỏe đã cải thiện, cho phép bệnh nhân xuất viện.

u-dau-tuy.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo BSCKII Mai Hóa, Phó Giám đốc bệnh viện, bác sĩ phụ trách chính ca mổ cho biết, phẫu thuật cắt khối tá tụy là một trong những loại phẫu thuật khó trong phẫu thuật đường tiêu hóa, cuộc mổ thường kéo dài và đòi hỏi sự tập trung và cố gắng rất nhiều của cả ê kíp mổ.

Việc phẫu thuật lấy khối u có vai trò vô cùng quan trọng trong việc ngăn ngừa nguy cơ khối u phát triển và xâm lấn, đồng thời cải thiện tiên lượng sức khỏe lâu dài cho người bệnh. Đây cũng là minh chứng cho giá trị của việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát sớm.

“Trường hợp của chị T là minh chứng rõ ràng cho thấy lợi ích của việc chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhờ phát hiện sớm, các bác sĩ đã kịp thời can thiệp và mang lại kết quả điều trị khả quan.

Chúng tôi khuyến nghị người dân hãy duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để chăm sóc và bảo vệ tốt nhất cho bản thân cũng như gia đình”, BSCKI. Nguyễn Văn Sang, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Thủ đức nhấn mạnh.

#khối u tụy #phẫu thuật cắt khối u #khám sức khỏe định kỳ #chẩn đoán khối u bụng #u vùng đầu tụy #điều trị u tụy

Bài liên quan

Sức khoẻ 360

Khối u 6 cm “ẩn mình” trong tụy được phát hiện nhờ khám định kỳ

Tốt nhất 6 tháng, mọi người nên đi khám sức khỏe tổng quát, không chỉ để yên tâm, mà đôi khi là cách cứu chính mình khỏi những căn bệnh âm thầm, khó lường.

Ngày 25/5, Trung tâm Gan Mật Tụy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận, điều trị thành công một ca u nang tụy lớn bằng phương pháp nội soi cho bệnh nhân N.T.N (26 tuổi, quê ở Nam Định).

Điều đặc biệt là khối u này được phát hiện hoàn toàn tình cờ trong một lần khám sức khỏe định kỳ – khi bệnh nhân hoàn toàn không có biểu hiện bất thường nào.

Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Cứu cụ bà “thoát hiểm ngoại mục” sau 6 giờ cắt khối u tá tụy

Phẫu thuật cắt khối u tá tụy (Whipple) là phương pháp điều trị triệt để duy nhất đối với các khối u ác tính vùng tá tràng – bóng Vater. Đây là loại u nguy hiểm nhất vùng tiêu hóa nên cần biết cách phòng tránh.

Nguy kịch do tắc mật do u tá tràng kèm theo viêm phổi...

Ngày 27/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho bệnh nhân N.T.L (85 tuổi, trú tại Hưng Yên) trong tình trạng tắc mật do u tá tràng, kèm viêm phổi nặng.

Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Chinh phục 3 ca phẫu thuật nội soi cắt cả khối tá tụy

Phương pháp cắt khối tá tụy qua nội soi không chỉ đảm bảo việc loại bỏ triệt để khối u mà còn tối ưu hóa quá trình điều trị, vết mổ nhỏ hơn, ít chảy máu, hạn chế nguy cơ biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục, nằm viện.

Vàng da, vàng mắt, đau bụng âm ỉ... phát hiện tắc mật do u phần thấp ống mật chủ

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, mới đây, các bác sĩ khoa Ngoại tiếp tục thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy cho nam bệnh nhân 57 tuổi bị u phần thấp ống mật chủ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giải pháp ngăn ngừa mụn hiệu quả

Giải pháp ngăn ngừa mụn hiệu quả

Mụn thường xuất hiện do da không được chăm sóc đúng cách. Chỉ cần thay đổi vài thói quen hằng ngày, bạn có thể giữ da luôn sạch, hạn chế mụn quay lại.