Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Lấy thai cho người mẹ ung thư vòm họng quyết giữ con đến giây phút cuối

Ca mổ thành công không chỉ mang lại sự sống cho em bé mà còn viết tiếp câu chuyện kỳ diệu về tình mẫu tử. Bệnh nhân hy sinh cơ hội điều trị sớm để giữ con.

Thúy Nga

Trưa ngày 29/9/2025, ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thai đặc biệt cho sản phụ 35 tuổi mắc ung thư vòm họng giai đoạn 3.

Đây là ca bệnh đặc biệt, đầy căng thẳng, thử thách và cũng chan chứa nghị lực, tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ trẻ. Khi tiến hành phẫu thuật người mẹ không thể nằm ngửa, dinh dưỡng kém, thai chậm phát triển và đối diện nhiều nguy cơ.

ca-mo-lay-thai.jpg
Thăm khám cho thai phụ bị ung thư vòm họng - Ảnh BVCC

Quyết định giữ con dù mang bệnh hiểm nghèo

Sản phụ là chị B.T.M.T (35 tuổi, Hải Phòng) mang thai lần thứ 3. Ba tháng trước, chị được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng giai đoạn CT2N3M0 (là khối u to 4 cm ở vùng cổ và đã có căn hạch thượng đòn) khi mang thai ở tuần thứ 22.

Lúc phát hiện bệnh, chị T. được tư vấn điều trị hoá chất đồng thời giữ thai tại Bệnh viện K. Tuy nhiên, vì lo sợ ảnh hưởng đến con, chị chấp nhận không điều trị, đón nhận mọi rủi ro để thai được lớn thêm.

“Khi phát hiện bệnh, tôi rất lo lắng và hồi hộp, nhưng vẫn cố gắng vì con… Tôi chỉ mong con được chào đời an toàn”, chị T. chia sẻ trước phẫu thuật.

lay-thai.jpg
Chăm sóc cho thai phụ tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Suốt 3 tháng, bệnh tình ngày càng nặng, khối u phát triển nhanh khiến chị nuốt khó, nói khó, phải nằm tư thế đầu cao, dinh dưỡng kém, thai chậm phát triển. Một tuần trước ca mổ, chị nhập viện điều trị tại Khoa Sản Bệnh lý, em bé được tiêm trưởng thành phổi để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật mổ lấy thai “cân não”.

Khi thai được 35 tuần, sức chịu đựng của người mẹ đã “chạm ngưỡng”, cuộc hội chẩn liên khoa và Lãnh đạo bệnh viện đã đưa ra quyết định mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

Ca phẫu thuật trong tư thế đặc biệt

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi TS.BS. Nguyễn Thái Giang, Phó Trưởng khoa Phụ Ung thư. Bác sĩ Giang cho biết: “Đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi gặp khi sản phụ vừa mang thai vừa mắc ung thư vòm họng giai đoạn nặng.

Bệnh nhân chấp nhận hy sinh cơ hội điều trị sớm để giữ con. Khi quay lại, tình trạng rất nặng, gần như kiệt sức. Đến tuần thai 35, sức khỏe mẹ đã tới giới hạn, chúng tôi buộc phải hội chẩn liên khoa và quyết định mổ lấy thai”.

lay-thai-1.jpg
Ca phẫu thuật lấy thai cho sản phụ trong tư thế đặc biệt - Ảnh BVCC

Khó khăn lớn nhất trong phòng mổ là gây mê – hồi sức. Khối u vùng cổ lớn khiến sản phụ không thể nằm ngửa, đặt đường truyền khó, đặt nội khí quản khó, mạch máu tăng sinh, nguy cơ chảy máu cao. Ê-kíp buộc phải phẫu thuật trong tư thế Fowler và dự trù mọi biến cố.

ThS.BSCKII Bạch Minh Thu, Phụ trách Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức chia sẻ: “Chúng tôi phải lựa chọn phương án gây tê tủy sống, chuẩn bị mọi kịch bản dự phòng. Bệnh nhân chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi. Đó là tình huống vô cùng thách thức, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ ê-kíp”.

Sau những phút giây căng thẳng, dưới sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê-kíp ca mổ đã thực hiện thành công. Bé trai chào đời an toàn, cân nặng 2300gr, hồng hào, khoẻ mạnh, cất tiếng khóc to trong niềm vỡ òa xúc động của sản phụ và tập thể thầy thuốc.

lay-thai-2.jpg
lay-thai-3-5140.jpg
Sau những giây phút căng thẳng em bé đã chào đời bình an - Ảnh BVCC

Nghị lực phi thường của người mẹ và thông điệp từ bác sĩ

Nhìn lại hành trình đồng hành cùng bệnh nhân, TS.BS. Nguyễn Thái Giang xúc động chia sẻ: “Tôi thực sự khâm phục nghị lực, sức chịu đựng, sự nhẫn nại và tình yêu thương vô bờ của người mẹ này. Suốt 3 tháng chị ấy đã kiên trì, chịu đựng đau đớn, chỉ mong con chào đời khỏe mạnh. Đó là sự hy sinh cao cả mà không lời nào tả hết”.

Bác sĩ Giang khẳng định, trường hợp của chị T. là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa nhiều chuyên khoa, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm ung thư khi đang mang thai.

lay-thai-4-2737.jpg
Niềm hạnh phúc của tình mẫu tử - Ảnh BVCC

Sau ca phẫu thuật, TS.BS Nguyễn Thái Giang đưa ra lời khuyên cho các sản phụ: “Ung thư có thể gặp ở bất kỳ thời điểm nào, kể cả khi mang thai. Vì vậy, nếu có dấu hiệu bất thường, thai phụ cần đi khám sớm để được chẩn đoán, tư vấn và điều trị kịp thời. Chỉ có phát hiện sớm mới giúp chúng ta có cơ hội bảo vệ được cả mẹ và con”.

Ca mổ thành công không chỉ mang lại sự sống cho em bé mà còn viết tiếp câu chuyện kỳ diệu về tình mẫu tử. Đó là minh chứng rằng, khi y đức và nghị lực con người song hành, những điều tưởng chừng không thể vẫn có thể trở thành hiện thực.

#ung thư vòm họng giai đoạn 3 #phẫu thuật lấy thai đặc biệt #thai kỳ ung thư vòm họng #phẫu thuật trong tư thế Fowler #điều trị ung thư khi mang thai #các bệnh lý sản phụ đặc biệt

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hành trình giữ con, cứu mẹ trong cuộc chiến sinh tử với ung thư cổ tử cung

Bé trai nặng 1,9 kg chào đời khoẻ mạnh, cất tiếng khóc đầu tiên trong niềm vỡ oà của cả gia đình và ê-kíp mổ là kỳ tích đã được tạo ra.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa phẫu thuật thành công cho sản phụ 29 tuổi, quê Hải Phòng, mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3 khi đang mang thai ở tuần thứ 22.

Đây là một ca bệnh hiếm gặp và vô cùng phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa chuyên môn sản khoa, ung thư phụ khoa, gây mê hồi sức và hồi sức sơ sinh.

Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Nhập viện sinh con, sản phụ bất ngờ phát hiện ung thư cổ tử cung

Ung thư cổ tử cung là bệnh lý nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng người bệnh nhưng hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm.

Chuyển dạ sinh... bất ngờ phát hiện ung thư cổ tử cung

Ngày 5/12, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) thông tin, một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ của Bệnh viện phẫu thuật thành công bé gái chào đời với cân nặng 2.860 gram cùng khối u cổ tử cung lớn kích thước 8x5cm được cắt bỏ thành công. Điều đáng nói là chỉ khi nhập viện sinh, được các bác sĩ thăm khám sản phụ mới biết bản thân có khối u và đã ở giai đoạn ung thư.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đau bụng dai dẳng hơn 1 năm vì u mạc treo non 7 cm gây tắc ruột

U mạc treo ruột non không hiếm gặp nhưng khó chẩn đoán, đòi hỏi bác sĩ giàu kinh nghiệm lâm sàng và chuyên môn cao để điều trị triệt để.

Liên tục cấp cứu tắc ruột, sụt 10 kg... hơn 1 năm không rõ nguyên nhân

Bệnh nhân L.T.P (62 tuổi) thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng đau quặn bụng, ăn uống kém, sụt 10 kg, cơ thể suy nhược, tinh thần suy sụp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giải pháp ngăn ngừa mụn hiệu quả

Giải pháp ngăn ngừa mụn hiệu quả

Mụn thường xuất hiện do da không được chăm sóc đúng cách. Chỉ cần thay đổi vài thói quen hằng ngày, bạn có thể giữ da luôn sạch, hạn chế mụn quay lại.