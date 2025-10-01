Lấy thai cho người mẹ ung thư vòm họng quyết giữ con đến giây phút cuối

Trưa ngày 29/9/2025, ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thai đặc biệt cho sản phụ 35 tuổi mắc ung thư vòm họng giai đoạn 3.

Đây là ca bệnh đặc biệt, đầy căng thẳng, thử thách và cũng chan chứa nghị lực, tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ trẻ. Khi tiến hành phẫu thuật người mẹ không thể nằm ngửa, dinh dưỡng kém, thai chậm phát triển và đối diện nhiều nguy cơ.

Thăm khám cho thai phụ bị ung thư vòm họng - Ảnh BVCC

Quyết định giữ con dù mang bệnh hiểm nghèo

Sản phụ là chị B.T.M.T (35 tuổi, Hải Phòng) mang thai lần thứ 3. Ba tháng trước, chị được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng giai đoạn CT2N3M0 (là khối u to 4 cm ở vùng cổ và đã có căn hạch thượng đòn) khi mang thai ở tuần thứ 22.

Lúc phát hiện bệnh, chị T. được tư vấn điều trị hoá chất đồng thời giữ thai tại Bệnh viện K. Tuy nhiên, vì lo sợ ảnh hưởng đến con, chị chấp nhận không điều trị, đón nhận mọi rủi ro để thai được lớn thêm.

“Khi phát hiện bệnh, tôi rất lo lắng và hồi hộp, nhưng vẫn cố gắng vì con… Tôi chỉ mong con được chào đời an toàn”, chị T. chia sẻ trước phẫu thuật.

Chăm sóc cho thai phụ tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Suốt 3 tháng, bệnh tình ngày càng nặng, khối u phát triển nhanh khiến chị nuốt khó, nói khó, phải nằm tư thế đầu cao, dinh dưỡng kém, thai chậm phát triển. Một tuần trước ca mổ, chị nhập viện điều trị tại Khoa Sản Bệnh lý, em bé được tiêm trưởng thành phổi để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật mổ lấy thai “cân não”.

Khi thai được 35 tuần, sức chịu đựng của người mẹ đã “chạm ngưỡng”, cuộc hội chẩn liên khoa và Lãnh đạo bệnh viện đã đưa ra quyết định mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

Ca phẫu thuật trong tư thế đặc biệt

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi TS.BS. Nguyễn Thái Giang, Phó Trưởng khoa Phụ Ung thư. Bác sĩ Giang cho biết: “Đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi gặp khi sản phụ vừa mang thai vừa mắc ung thư vòm họng giai đoạn nặng.

Bệnh nhân chấp nhận hy sinh cơ hội điều trị sớm để giữ con. Khi quay lại, tình trạng rất nặng, gần như kiệt sức. Đến tuần thai 35, sức khỏe mẹ đã tới giới hạn, chúng tôi buộc phải hội chẩn liên khoa và quyết định mổ lấy thai”.

Ca phẫu thuật lấy thai cho sản phụ trong tư thế đặc biệt - Ảnh BVCC

Khó khăn lớn nhất trong phòng mổ là gây mê – hồi sức. Khối u vùng cổ lớn khiến sản phụ không thể nằm ngửa, đặt đường truyền khó, đặt nội khí quản khó, mạch máu tăng sinh, nguy cơ chảy máu cao. Ê-kíp buộc phải phẫu thuật trong tư thế Fowler và dự trù mọi biến cố.

ThS.BSCKII Bạch Minh Thu, Phụ trách Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức chia sẻ: “Chúng tôi phải lựa chọn phương án gây tê tủy sống, chuẩn bị mọi kịch bản dự phòng. Bệnh nhân chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi. Đó là tình huống vô cùng thách thức, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ ê-kíp”.

Sau những phút giây căng thẳng, dưới sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê-kíp ca mổ đã thực hiện thành công. Bé trai chào đời an toàn, cân nặng 2300gr, hồng hào, khoẻ mạnh, cất tiếng khóc to trong niềm vỡ òa xúc động của sản phụ và tập thể thầy thuốc.

Sau những giây phút căng thẳng em bé đã chào đời bình an - Ảnh BVCC

Nghị lực phi thường của người mẹ và thông điệp từ bác sĩ

Nhìn lại hành trình đồng hành cùng bệnh nhân, TS.BS. Nguyễn Thái Giang xúc động chia sẻ: “Tôi thực sự khâm phục nghị lực, sức chịu đựng, sự nhẫn nại và tình yêu thương vô bờ của người mẹ này. Suốt 3 tháng chị ấy đã kiên trì, chịu đựng đau đớn, chỉ mong con chào đời khỏe mạnh. Đó là sự hy sinh cao cả mà không lời nào tả hết”.

Bác sĩ Giang khẳng định, trường hợp của chị T. là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa nhiều chuyên khoa, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm ung thư khi đang mang thai.

Niềm hạnh phúc của tình mẫu tử - Ảnh BVCC