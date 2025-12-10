Bỏ túi kinh nghiệm trekking miền Bắc mùa cao điểm

Hà Nội

Cuối năm, du khách tìm lên các đỉnh núi miền Bắc săn mây, chinh phục thử thách, nhưng thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Vân Giang (Tổng hợp)
Những tháng cuối năm, khi thời tiết miền Bắc chuyển sang khô lạnh, phong trào leo núi bước vào giai đoạn sôi động nhất. Biển mây bồng bềnh, sương phủ kín sườn núi cùng không gian hùng vĩ của đại ngàn thu hút ngày càng nhiều du khách tìm đến các cung trekking nổi tiếng ở Tây Bắc. Ảnh Yuzi
Tuy nhiên, cùng với sức hút của mùa đẹp là những rủi ro khó lường nếu người tham gia thiếu kinh nghiệm và sự chuẩn bị cần thiết. Ảnh MIA
Miền Bắc sở hữu hệ thống núi cao phong phú, trải dài từ Sơn La, Yên Bái đến Lào Cai, Lai Châu. Những điểm đến như Tà Xùa, Tà Chì Nhù, Sa Mu hay Lùng Cúng được nhiều du khách lựa chọn nhờ địa hình không quá kỹ thuật và khả năng săn mây lý tưởng vào mùa đông. Ảnh Nhung Nhí
Trong khi đó, các đỉnh cao tại Lào Cai như Ngũ Chỉ Sơn, Bạch Mộc Lương Tử, Nhìu Cồ San hay Fansipan có độ cao lớn, địa hình rừng rậm, dốc sâu, đòi hỏi thể lực tốt và kinh nghiệm trekking. Riêng khu vực Lai Châu được xem là lựa chọn dành cho người dày dạn kinh nghiệm với các cung dài và khó như Putaleng, Tả Liên Sơn, Pusilung hay Pờ Ma Lung. Ảnh Internet﻿
Cùng với sự đa dạng về cung đường, hình thức leo núi cũng ngày càng phong phú. Nhiều du khách có kinh nghiệm lựa chọn đi tự túc để chủ động lịch trình và tiết kiệm chi phí, song phải tự lo toàn bộ di chuyển, ăn uống, trang thiết bị và thuê porter hỗ trợ.
Với người mới hoặc nhóm ít kinh nghiệm, hình thức đi cùng porter địa phương hoặc tour trọn gói được xem là an toàn hơn. Tour porter giúp giảm gánh nặng hậu cần với mức chi phí vừa phải, trong khi tour trọn gói phù hợp cho người lần đầu leo núi nhờ lịch trình khép kín, có đội ngũ dẫn đường và phương án xử lý sự cố. Ảnh Heritage
Về thời điểm, từ tháng 11 đến khoảng tháng 2 năm sau được xem là mùa đẹp nhất để leo núi miền Bắc do ít mưa, thời tiết thuận lợi cho việc di chuyển và săn mây. Một số khu vực còn có thể xuất hiện băng giá, sương muối, tạo nên cảnh sắc hiếm gặp. Tuy nhiên, nền nhiệt trên núi thường thấp hơn chân núi khoảng 8–10 độ C, ban đêm rét sâu, gió mạnh khiến cơ thể dễ mất nhiệt. Những người chưa có kinh nghiệm được khuyến cáo tránh leo vào các đợt rét đậm, gió mùa mạnh hoặc mưa phùn kéo dài. Ảnh Internet
Để chuyến đi an toàn, việc chuẩn bị thể lực và trang bị đóng vai trò then chốt. Người mới nên rèn luyện sức bền trước chuyến đi khoảng 10 ngày với các bài tập như leo cầu thang, đi bộ đường dốc, mang balo vừa. Trước ngày khởi hành vài ngày, cần giảm cường độ vận động để cơ thể hồi phục. Trang bị không thể thiếu là giày leo núi có độ bám tốt, quần áo nhẹ, nhanh khô, mặc theo nhiều lớp để dễ điều chỉnh thân nhiệt. Vào mùa đông, cần bổ sung áo giữ nhiệt, mũ, găng tay, tất dự phòng và túi thuốc cá nhân. Ảnh Internet
Bên cạnh đó, ý thức an toàn trong suốt hành trình là yếu tố không thể xem nhẹ. Leo núi đòi hỏi sự tỉnh táo và kỷ luật, vì vậy việc hạn chế rượu bia là cần thiết, đặc biệt trong sinh hoạt tại các lán nghỉ tập thể. Không nên cố gắng leo tiếp khi cơ thể có dấu hiệu kiệt sức hoặc thời tiết chuyển biến xấu. Với du khách nữ, cần chú ý hơn đến an toàn cá nhân khi đi theo nhóm đông người và trong không gian sinh hoạt chung. Ảnh MIA
Mùa leo núi miền Bắc cuối năm mang đến những trải nghiệm thiên nhiên ấn tượng và cảm giác chinh phục đáng nhớ. Tuy nhiên, để hành trình thực sự trọn vẹn, mỗi du khách cần trang bị đầy đủ kiến thức, thể lực và tinh thần tôn trọng giới hạn bản thân – bởi chinh phục đỉnh cao không chỉ là đến được nơi cần đến, mà còn là trở về bình an sau chuyến đi. Ảnh Humtto Vietnam
