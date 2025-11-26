Hà Nội

Du lịch

Y Tý xuất hiện băng giá, rừng núi hóa thành 'miền cổ tích' buổi sớm

Nhiệt độ giảm sâu, rừng núi phủ băng trong suốt, tạo nên cảnh tượng kỳ ảo hiếm gặp, thu hút dân mê trekking và du khách.

Vân Giang (Tổng hợp)
Sáng 26/11, băng giá bao phủ nhiều khu vực ở xã Y Tý (Lào Cai), biến những cành cây, đồi cỏ vốn quen thuộc trở nên trắng xóa, tạo nên khung cảnh mùa đông đẹp kỳ ảo hiếm gặp ở miền Bắc. Ảnh Báo Lào Cai
Không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt tại Y Tý giảm sâu ngay từ rạng sáng. Khoảng 6h30, nhiệt độ vùng cao này chỉ ở mức 3°C, đến 10h mới nhích nhẹ lên khoảng 5°C. Ảnh Báo Lào Cai
Cái rét buốt đầu mùa khiến toàn bộ cây cối, hoa cỏ trên các sống núi được phủ một lớp băng trong veo, phản chiếu ánh sáng tạo nên khung cảnh tựa miền Bắc Âu. Ảnh Báo Lào Cai
Theo người dân địa phương, băng giá tập trung dày nhất ở độ cao trên 2.600 m. Từ sáng sớm, những thảm cỏ thấp, ngọn cây rừng hay các bụi cây ven đường đều bị “đóng băng”, tạo nên sắc trắng mờ ảo kéo dài hàng cây số. Ảnh Báo Lào Cai
Đây là thời điểm du khách và các hướng dẫn viên bản địa tranh thủ ghi lại khoảnh khắc thiên nhiên đặc biệt thứ mà ngay cả dân trekking thường xuyên lên Y Tý cũng không phải lúc nào cũng có cơ hội bắt gặp. Ảnh Báo Lào Cai
Lớp băng mỏng bám lên từng tán lá khiến rừng già Y Tý trông huyền ảo hơn, đặc biệt khi nắng nhẹ buổi sớm chiếu vào tạo ra ánh bạc lung linh. Ảnh Báo Lào Cai
Trong khi đó, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần hết sức cẩn trọng khi di chuyển. Băng giá và sương mù dày đặc có thể khiến đường trơn, tầm nhìn giảm, đặc biệt trên các tuyến đường dốc và đèo quanh co của Y Tý. Phương tiện cá nhân nên trang bị lốp chuyên dụng hoặc xích chống trượt, đồng thời hạn chế di chuyển lúc sáng sớm khi băng chưa tan. Ảnh Báo Lào Cai
Đây là lần thứ hai trong mùa đông năm nay tỉnh Lào Cai ghi nhận băng giá. Trước đó, vào ngày 19/11, một đợt không khí lạnh mạnh cũng khiến băng xuất hiện trên đường trek lên đỉnh Tà Xùa (xã Hạnh Phúc), thu hút đông đảo du khách đam mê săn hiện tượng thời tiết cực đoan. Ảnh Phang A Chia
Sự xuất hiện của băng giá không chỉ báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt mà còn mang đến cho Y Tý vẻ đẹp hiếm có. Với những ai yêu thiên nhiên, thích khám phá, đây là thời điểm lý tưởng để cảm nhận sự hùng vĩ và thay đổi đầy bất ngờ của núi rừng Tây Bắc. Ảnh Phu Suy Thó
Vân Giang (Tổng hợp)
