Tam Triều Dâng tuổi 28: Nhan sắc ngày càng thăng hạng, sự nghiệp chín muồi

Nữ diễn viên Tam Triều Dâng vừa đăng tải loạt ảnh đón tuổi mới đầy cuốn hút, đánh dấu chặng đường trưởng thành rực rỡ sau nhiều năm làm nghệ thuật.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Tam Triều Dâng đã đăng tải loạt ảnh xinh đẹp đón mừng sinh nhật tuổi 28. Bộ ảnh nhanh chóng nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ nhờ nhan sắc ngày càng rạng rỡ cùng lời nhắn nhủ bản thân đầy ý nghĩa.

Trong loạt ảnh đón tuổi mới, nữ diễn viên sinh năm 1998 lựa chọn phong cách cổ điển đầy cuốn hút. Cô diện chiếc đầm tông kem họa tiết chấm bi đen, với thiết kế cổ chữ V xẻ sâu tinh tế cùng chi tiết chiết eo khéo léo giúp tôn lên vóc dáng thon gọn, thanh mảnh.

Nữ diễn viên Tam Triều Dâng xinh đẹp trong bộ ảnh đón sinh nhật tuổi 28. Ảnh: FBNV

Đi kèm với hình ảnh tươi tắn bên chiếc bánh kem nhỏ xinh, Tam Triều Dâng đã viết dòng trạng thái đầy cảm xúc để tự khích lệ chính mình, tự cảm ơn bản thân vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc nhất và hy vọng bản thân sẽ luôn là mùa xuân đẹp nhất trong cuộc đời.

"Happy Birthday To Me. Cảm ơn em vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho chính mình. Hãy luôn là mùa xuân đẹp nhất trong cuộc đời mình em nhé".

Dưới bài đăng, đông đảo khán giả và đồng nghiệp đã để lại những lời chúc mừng tuổi mới ngập tràn niềm vui, hy vọng cô sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật.

Đáng chú ý, bên cạnh nhan sắc rạng rỡ của chính chủ, sự xuất hiện của nam diễn viên Võ Điền Gia Huy dưới phần bình luận nhanh chóng chiếm trọn sự quan tâm của cộng đồng mạng. Lời chúc mừng thân thiết của anh dành cho Tam Triều Dâng một lần nữa khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Thời gian qua, cặp đôi liên tục vướng vào các tin đồn hẹn hò nhờ phản ứng hóa học cực tốt khi hợp tác chung. Cả hai từng thể hiện vô cùng thành công vai một cặp đôi oan gia trong bộ phim "Vì mẹ anh phán chia tay", hay cùng xuất hiện trong dự án phim điện ảnh "Trùm Sò". Không chỉ thường xuyên diện đồ đôi, Võ Điền Gia Huy còn từng gây sốt khi ôm hoa đến chúc mừng Tam Triều Dâng tại sự kiện ra mắt phim.

Dù nữ diễn viên từng lên tiếng đính chính cả hai chỉ là bạn bè, sự tương tác tự nhiên, chừng mực và thân thiết của cặp đôi từ màn ảnh ra đời thực vẫn luôn nhận được thiện cảm lớn từ công chúng.

Đón tuổi mới ở độ chín của sự nghiệp, Tam Triều Dâng cho thấy một hình ảnh trưởng thành và bản lĩnh hơn. Từng là một người mẫu tuổi teen nổi tiếng và là gương mặt sao nhí quen thuộc của màn ảnh Việt qua các bộ phim như "Tiệm bánh hoàng tử bé", "Chuyện làng bè", nữ diễn viên gốc Tây Ninh đã có màn lột xác vô cùng thành công.

Ở tuổi 28, cô trở thành gương mặt phủ sóng phim truyền hình và các sự kiện giải trí với các vai diễn có chiều sâu trong "Tham vọng giàu sang", "Hoa vương", "Bẫy tiền". Nữ diễn viên chia sẻ cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được khán giả đón nhận nồng nhiệt thời gian gần đây, nhưng vẫn giữ cho mình sự điềm tĩnh, không bị choáng ngợp.

Với lối diễn xuất tự nhiên và nhan sắc ngày càng thăng hạng, tuổi 28 hứa hẹn sẽ là một cột mốc rực rỡ tiếp theo để Tam Triều Dâng khẳng định vị thế vững chắc của mình trên bản đồ điện ảnh Việt.