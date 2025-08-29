Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn quân đội các nước tham gia diễu binh 2/9

Chiều 29-8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đoàn quân đội các nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 / 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 / 2-9-2025).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự buổi gặp mặt.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhiệt liệt chào mừng các quân nhân của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia sang diễu binh, diễu hành tại Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, sự tham gia của quân nhân các nước bạn bè trong lễ kỷ niệm sắp tới tại Quảng trường Ba Đình lịch sử là biểu tượng cao đẹp của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển. Đây cũng là dịp để Việt Nam ghi nhận và tôn vinh sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta.

Đoàn các nước tham dự buổi gặp mặt.

Đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đoàn Quân đội nhân dân Lào.

Đoàn Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Đoàn Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao ý chí quyết tâm, nỗ lực tập luyện của cán bộ, chiến sĩ của quân đội các nước. Các quân nhân đã nỗ lực vượt qua những khó khăn về thời tiết, sức ép về thời gian, sự thay đổi về múi giờ, điều kiện sinh hoạt để nhanh chóng triển khai luyện tập, hợp luyện trong đội hình các khối diễu binh, diễu hành của Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tặng quà các đoàn.

Theo Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến, hình ảnh các quân nhân nước ngoài ngay từ khi đặt chân đến Việt Nam được lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, để lại những ấn tượng sâu sắc về sức mạnh, kỷ luật cũng như tính chuyên nghiệp và chính quy của quân đội các nước.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Trên tinh thần đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tin tưởng quân nhân các nước bạn bè, cùng với Quân đội nhân dân Việt Nam, sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công của đại lễ.