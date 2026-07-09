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Quân sự - Thế giới

Khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 700 người dân biên giới Việt Nam - Lào

Trong ngày 9/7, đội ngũ y, bác sĩ quân y Việt Nam - Lào đã khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 700 người dân Lào ở khu vực biên giới.

Trà Khánh

Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, đoàn đại biểu hai nước Việt Nam và Lào đã tới tham quan hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại Trạm y tế bản Sopteng, huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay, Lào.

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Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tham quan khu vực khám, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân biên giới. Ảnh: Trần Nam.

Báo cáo với Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, lãnh đạo Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Lào) cho biết: Sau khi được giao nhiệm vụ, Cục Quân y Lào và Cục Quân y Việt Nam đã khẩn trương tổ chức hội nghị trực tuyến để trao đổi, phối hợp và thống nhất các nội dung, xây dựng kế hoạch, đồng thời xuống kiểm tra thực tế tại khu vực Cửa khẩu Nam On (huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay) và Cửa khẩu Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An).

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Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tham quan khu vực khám, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân biên giới. Ảnh: Trần Nam.

Trong buổi sáng 9/7, đội ngũ y, bác sĩ quân y hai nước đã khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 700 người dân Lào ở khu vực biên giới.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã trao thiết bị tặng Trạm y tế bản Sopteng, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân Lào khu vực biên giới.

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Ảnh: Trần Nam.
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Người dân Lào ở khu vực biên giới được các bác sĩ quân y tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Trần Nam.

Đến thăm Trạm y tế bản Sopteng, hai Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào cũng đã trao 50 con bò giống tặng các hộ nghèo trên địa bàn huyện Xaychamphone nhằm hỗ trợ họ thoát khỏi đói nghèo.

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Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone trao thiết bị y tế tặng Trạm y tế bản Sopteng. Ảnh: Trần Nam.
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Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone trao bò giống tặng các hộ dân của Lào ở khu vực biên giới. Ảnh: Trần Nam.
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