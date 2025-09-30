Hà Nội

Biểu diễn với trăn trong đám cưới, nữ nghệ sĩ bị cắn thẳng vào mặt

Một nữ nghệ sĩ đã bị con trăn “táp” thẳng vào mặt khi đang biểu diễn trong đám cưới khiến nhiều người hoảng loạn...

Trường Hân t/h

Camera hiện trường đã ghi lại được toàn bộ diễn biến vụ tai nạn xảy ra ngoài ý muốn vào ngày 12/9 (giờ địa phương) vừa qua trong một buổi biểu diễn đám cưới ở Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Trích xuất camera cho thấy, một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng đã xảy ra trong tiệc cưới. Nữ nghệ sĩ đang trình diễn màn “hôn rắn” với một con trăn thì sự cố xảy ra.

Người phụ nữ biểu diễn màn "hôn rắn" bị tấn công chảy máu

Con trăn bất ngờ lao tới “táp” trúng mặt khiến máu chảy khắp mặt nữ nghệ sĩ. Buổi biểu diễn đã ngay lập tức bị dừng lại và người phụ nữ được đưa đến bệnh viện để điều trị và tiêm thuốc.

Được biết, nữ nghệ sĩ thường xuyên thực hiện màn “hôn rắn” tương tự trong các tiệc cưới trước đây. Lần thực hiện này đã xảy ra sự cố ngoài dự tính khi con trăn lao tới cắn trước khi nữ nghệ sĩ kịp mở miệng để thực hiện màn "hôn rắn".

May mắn không có thương vong quá nghiêm trọng nào xảy ra tiếp theo nhưng tiệc cưới đã phải tạm dừng khi nhiều thực khách hoảng sợ bỏ chạy.

