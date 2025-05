Cô gái hoảng loạn bỏ chạy khi thấy con rắn dưới chăn

Cụ bà 98 tuổi bị rắn hổ mang “khủng” lao tới tấn công MXH chia sẻ một đoạn video do camera an ninh ghi lại cảnh một cụ bà bị con rắn tấn công ngay trong sân nhà gây xôn xao tại xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

MXH những ngày vừa qua đang chia sẻ một video, trong đó ghi lại cảnh một bà cụ 98 tuổi ở Nghệ An ở nhà một mình thì phát hiện con rắn lớn nằm trên sân nhà. Sau khi bà cụ đi tới, con rắn chồm lên tấn công khiến bà cụ ngã nhào. Trong tình thế nguy hiểm, nhờ có cây gậy trên tay, bà cụ mới đánh đuổi con rắn bỏ đi. Cụ bà 98 tuổi bị rắn hổ mang "khủng" lao tới tấn công