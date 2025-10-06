Bị phạt vì thông tin sai về quy hoạch phân khu đô thị Nam sông Đuống

Ngày 6/10, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an xã Lương Tài (Bắc Ninh) vừa xử phạt 7,5 triệu đồng đối với một người đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Cụ thể, ngày 29/9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Lương Tài phát hiện một tài khoản Facebook có tên “V.T.H.M.” đăng tải bài viết trên nhóm “GIA BÌNH GÌ CŨNG CÓ - HUYỆN GIA BÌNH”. Kèm theo đó là các bình luận có nội dung sai sự thật ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân cũng như gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến quá trình lấy ý kiến về quy hoạch phân khu đô thị Nam sông Đuống, phân khu số 2 trên địa bàn xã Lương Tài.

Chủ tài khoản Facebook V.T.H.M. làm việc với Công an.

Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook này là T.V.H (sinh năm 1989, trú tại xã Lương Tài). Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, H. khai nhận chính là người lập, quản lý, sử dụng tài khoản Facebook “V.T.H.M”. Đồng thời, thừa nhận trước đó đã đăng tải bài viết và bình luận với nội dung sai sự thật gây hoang mang dư luận cũng như ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân trên không gian mạng.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Lương Tài đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.V.H số tiền 7,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm trên mạng xã hội Facebook.

