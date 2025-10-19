Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Bỉ nhận tiêm kích F-35, mở đường cho F-16 đến Ukraine

Bỉ tiếp nhận những chiếc F-35 đầu tiên từ Mỹ, tạo điều kiện để loại biên tiêm kích F-16 và hướng tới chuyển giao cho Ukraine.

Tuệ Minh

Ba tiêm kích tàng hình F-35A đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Florennes tại Bỉ, trước sự chứng kiến của Vua Philippe cùng một số quan chức chính phủ.

Đây là những chiếc đầu tiên trong tổng số 34 phi cơ F-35A mà Bỉ đặt mua từ Mỹ. Các tiêm kích xuất phát từ nhà máy của Lockheed Martin tại bang Texas trước đó vài ngày và được tiếp dầu trên không trên hành trình.

Theo kế hoạch ban đầu, tổng cộng 4 chiếc F-35 sẽ đến căn cứ Florennes trong đợt này, song một máy bay phải nằm lại quần đảo Azores do trục trặc kỹ thuật.

Chiếc tiêm kích F-35A đầu tiên đáp xuống căn cứ không quân Florennes. Ảnh: AF Mil

Bỉ ký thỏa thuận mua 34 máy bay F-35A của Mỹ vào năm 2018, nhằm thay thế phi đội F-16 AM/BM đời cũ trong biên chế. Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken mới đây cho biết nước này có ý định đặt hàng thêm 11 chiếc F-35.

Trước khi lên đường về nước, các tiêm kích F-35A đã được đưa đến căn cứ không quân Luke tại bang Arizona từ tháng 12/2024 để sử dụng làm thiết bị huấn luyện cho phi công và kỹ thuật viên Bỉ. Quá trình này kéo dài khoảng vài tháng.

Vua Philippe của Vương quốc Bỉ trên buồng lái chiếc F-35 đầu tiên của Không quân Bỉ. Ảnh: Blegium VTR

Phi đội F-35A dự kiến được đưa vào biên chế không quân Bỉ từ năm 2026 và đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ trong năm 2030. Quá trình thay thế tiêm kích F-16 dự kiến hoàn tất vào năm 2028.

Những chiến đấu cơ F-16 loại biên sẽ được Bỉ viện trợ cho Ukraine, thời điểm chuyển giao dựa trên tiến độ tiếp nhận dòng F-35. Bộ Quốc phòng Bỉ dự kiến cung cấp cho Ukraine tối đa 30 chiếc từ nay đến năm 2028, khiến Brussels trở thành bên viện trợ F-16 nhiều nhất cho Kiev.

Tiêm kích F-16 Bỉ bay hồi năm 2021. Ảnh: Jet Photos
Tiêm kích F-16 Bỉ bay hồi năm 2021. Ảnh: Jet Photos

Thủ tướng Bart De Wever hồi tháng 4 thông báo Bỉ sẽ chuyển cho Ukraine hai tiêm kích F-16 trong năm nay và hai chiếc nữa vào năm sau. "Chúng tôi hy vọng có thể cung cấp nhiều hơn, song vẫn đang chờ F-35. Bỉ không hề trì hoãn", ông nhấn mạnh.

Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và Bỉ đã cam kết viện trợ khoảng 80 tiêm kích F-16 cho Ukraine. Lô đầu tiên được Hà Lan và Đan Mạch chuyển đến vào tháng 7/2024. Ngoài 4 chiếc F-16 bị rơi, không rõ Ukraine còn duy trì được bao nhiêu máy bay trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Lockheed Martin hé lộ UAV tấn công tàng hình Vectis.
Brussels Times
Link bài gốc Copy link
https://www.brusselstimes.com/belgium/1792869/the-first-three-belgian-f-35s-landed-at-florennes-air-base
#Tiêm kích F-35 #Tiêm kích F-16 #Mỹ #Ukraine #Bỉ #vũ khí Mỹ

Bài liên quan

Quân sự

F-35 'Ferrari' sẽ là chiến đấu cơ thế hệ 6 của Lockheed Martin?

CEO Lockheed Martin - Jim Taiclet lần đầu tiên công bố phiên bản F-35 "Ferrari" tích hợp công nghệ của chiến đấu cơ thế hệ thứ 6.

Giám đốc điều hành của Lockheed Martin hôm nay cho biết, Lockheed Martin đang "tích cực" thảo luận với Lầu Năm Góc về khái niệm máy bay F-35 sở hữu một số công nghệ mà công ty đã phát triển cho các khái niệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.

Xem chi tiết

Quân sự

Tây Ban Nha “quay lưng” với F-35, quyết định gây chấn động NATO

Tây Ban Nha quyết định bỏ F-35, chọn chiến đấu cơ châu Âu, phản ánh tham vọng tự chủ quốc phòng và lo ngại về chính sách đối ngoại của  Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

1-anh-wikipedia.jpg
Tây Ban Nha, đồng minh NATO, quyết định không mua máy bay chiến đấu tấn công chung F-35 Lightning II của Mỹ, thay vào đó đầu tư vào máy bay do châu Âu sản xuất. Quyết định này được đưa ra giữa lúc nhiều quốc gia NATO đặt câu hỏi về cam kết với vũ khí Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại thái độ của cựu Tổng thống Donald Trump đối với liên minh.
2-anh-xcom.jpg
Sự phản đối từ Nhà Trắng khiến một số đồng minh Mỹ lo ngại, dù chưa có quyết định cuối cùng về F-35. Theo Mark Cancian, cựu đại tá Thủy quân Lục chiến và cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đây là minh chứng cho việc một quốc gia đã thực sự thay đổi quan điểm mua sắm vũ khí trong tương lai.
Xem chi tiết

Quân sự

Cách Trung Quốc "lột áo" tàng hình F-35 Mỹ

Trung Quốc công bố công nghệ tàu bay stratos có khả năng phát hiện máy bay tàng hình F-35 Mỹ từ khoảng cách 1.800km nhờ cảm biến hồng ngoại tiên tiến.

Trung Quốc gần đây đã công bố một bước tiến công nghệ đáng chú ý với khả năng phát hiện máy bay tàng hình F-35 của Mỹ từ khoảng cách gần 2.000km, nhờ vào một loại tàu bay stratos (stratospheric airship) được trang bị hệ thống cảm biến hồng ngoại tiên tiến.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới