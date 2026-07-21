Bí mật sau 'con đường của người khổng lồ' khiến thế giới sửng sốt ở châu Âu

Bên bờ biển Bắc Ireland tồn tại một kỳ quan thiên nhiên kỳ lạ với hàng chục nghìn cột đá bazan xếp đều như do con người tạo nên.

Dọc theo bờ biển hạt Antrim của Bắc Ireland, những khối đá hình lục giác khổng lồ vươn ra biển tạo nên một cảnh tượng gần như siêu thực. Đó là Giant’s Causeway - Con đường của Người khổng lồ – một trong những kỳ quan địa chất nổi tiếng nhất thế giới, nơi hơn 40.000 cột đá bazan liên kết với nhau tạo thành một cảnh tượng gây choáng ngợp giữa đại dương.

Ảnh: sainsburysmagazine.co

Hình dạng hoàn hảo của những cột đá này từng khiến con người thời xưa tin rằng chúng là công trình do người khổng lồ xây dựng. Theo truyền thuyết Ireland, chiến binh khổng lồ Fionn mac Cumhaill (Finn McCool) đã tạo ra con đường đá này để vượt biển sang Scotland chiến đấu với một đối thủ khổng lồ khác. Chính những câu chuyện huyền thoại ấy đã góp phần làm tăng thêm vẻ bí ẩn cho vùng đất đặc biệt này.

Ảnh: Wikimedia Commons

Tuy nhiên, nguồn gốc thực sự của Giant’s Causeway lại đến từ một quá trình địa chất kéo dài hàng triệu năm. Khoảng 60 triệu năm trước, trong kỷ Paleogen, khu vực này chứng kiến hoạt động núi lửa dữ dội. Những dòng dung nham bazan nóng chảy tràn ra bề mặt Trái Đất rồi nguội đi rất chậm. Khi lớp dung nham co lại trong quá trình đông đặc, các vết nứt hình thành theo quy luật tự nhiên, tạo nên những cột đá có mặt cắt gần như hình lục giác hoàn hảo.

Các cột đá có đường kính từ vài chục centimet đến hơn một mét, nhiều cột cao tới 12 mét. Khi nhìn từ xa, chúng giống như một khu rừng đá khổng lồ; khi nhìn gần, từng khối bazan xếp sát nhau tạo thành những bậc thang tự nhiên dẫn xuống biển.

Ảnh: unesco.org

Ngoài vẻ đẹp hình học độc đáo, Giant’s Causeway còn là nơi lưu giữ lịch sử địa chất của Trái Đất. Các lớp đá tại đây giúp các nhà khoa học nghiên cứu hoạt động núi lửa cổ đại và sự thay đổi của cảnh quan trong hàng chục triệu năm. Khu vực xung quanh cũng là môi trường sinh sống của nhiều loài chim biển, thực vật ven bờ và các hệ sinh thái đặc trưng của vùng Bắc Đại Tây Dương.

Năm 1986, Giant’s Causeway được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị địa chất đặc biệt. Ngày nay, hàng triệu du khách đến đây mỗi năm để đi bộ trên những "bậc thang của thiên nhiên", lắng nghe tiếng sóng vỗ vào những cột đá tồn tại từ thời thế giới còn rất khác so với hiện tại.

Giant’s Causeway là minh chứng rằng thiên nhiên cũng có thể là một nghệ sĩ kiến trúc vĩ đại. Không cần bàn tay con người, núi lửa, thời gian và các quy luật vật lý đã tạo nên một công trình có độ chính xác khiến ngay cả những kiến trúc sư tài năng nhất cũng phải kinh ngạc.