Bí mật đằng sau cá Koi giá hơn 41 tỷ gây chấn động

Giải mã

Bí mật đằng sau cá Koi giá hơn 41 tỷ gây chấn động

Một con cá Koi thuộc dòng Kohaku dài tới 1m được bán với giá ở Nhật Bản khoảng 41,5 tỷ đồng vào năm 2018. Con cá này thuộc dòng Kohaku.

Tâm Anh (theo Daily Mail)
Năm 2018, một cuộc đấu giá cá Koi được tổ chức ở trang trại Saki Fish, thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Khi ấy, con cá Koi Kohaku Nhật Bản dài tới 1m được bán với giá 203 triệu yên (khoảng 41,5 tỷ đồng). Theo đó, đây là con cá Koi đắt nhất thế giới. Ảnh: Daily Mail.
Người bỏ ra số tiền khủng đó để mua con cái Koi trên là một phụ nữ tên Yingying đến từ Đài Loan (Trung Quốc). Con cá thuộc dòng Kohaku nổi bật với hai màu đỏ, trắng. Đây cũng là mức giá thuộc top đắt đỏ nhất thế giới đối với dòng cá Koi. Ảnh: Daily Mail.
Sau khi đấu giá thành công, bà Yingying có kế hoạch cho con cá Koi tên S Legend trên tham dự cuộc thi All Japan Koi Show - một cuộc thi dành riêng cho cá Koi ở Nhật Bản. Không những vậy, bà còn cơ hội nhân giống loài cá đắt đỏ này khi nó có tiềm năng đẻ tới 500.000 trứng, trong đó khoảng 5.000 trứng sẽ đủ chất lượng để bán ra thị trường. Ảnh: Daily Mail.
Tuy nhiên, con cá Koi tên S Legend đã chết vào năm 2019, tức một năm sau khi được bán với mức giá kỷ lục. Ảnh: Daily Mail.
Cá chép Koi có nguồn gốc tại Nhật Bản và hàng chục loại khác nhau. Mỗi loại có sự khác nhau bởi màu sắc, họa tiết và vẩy. Tuổi thọ của cá Koi dao động trong khoảng 25 - 35 năm. Ảnh: Daily Mail.
Thông thường, cá Koi có 6 loại tế bào sắc tố màu trên da. Đó là tế bào quy định màu đỏ, trắng, đen, vàng, xanh da trời và ánh kim. Ảnh: Daily Mail.
Nhật Bản là quốc gia nuôi nhiều cá Koi nhất với 90% lượng cá để xuất khẩu. Mỗi con cá Koi đạt tiêu chuẩn có giá từ 380.000 đồng đến khoảng 6.000.000 đồng. Tùy theo từng loại mà có những con cá Koi có giá khủng. Ảnh: Daily Mail.
Giống Kohaku là giống cá Koi trắng xen lẫn các mảng đỏ. Một con cá Koi Kohaku hoàn hảo thì màu trắng phải nguyên sơ, không có bất kỳ đốm vàng nào. Ảnh: hikari.info.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
