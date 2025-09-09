Bí đỏ bổ dưỡng nhưng dễ hại thận nếu mắc 3 sai lầm này

Bí đỏ bổ dưỡng nhưng dễ gây hại thận nếu dùng sai. Tránh 3 thói quen phổ biến khi ăn để cơ thể nhận trọn dưỡng chất an toàn.

Bí đỏ từ lâu được mệnh danh là “siêu thực phẩm” trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt nhờ chứa beta-carotene, vitamin A, C, E, kali và chất xơ. Loại quả này không chỉ giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ mắt, làm đẹp da mà còn hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và ổn định đường huyết. Nhờ những tác dụng này, bí đỏ luôn có mặt trong thực đơn hàng ngày, từ các món súp, chè, xào, nướng cho đến sinh tố.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, bí đỏ không phải lúc nào cũng hoàn toàn “lành tính”. Ăn sai cách, đặc biệt ở những nhóm người có vấn đề về thận, cao tuổi hoặc đang mắc bệnh mạn tính, có thể khiến thận phải hoạt động quá sức. Khi đó, các chất thải từ quá trình chuyển hóa tinh bột và đường trong bí đỏ có thể tích tụ, tạo gánh nặng cho cơ quan này.

Dưới đây là ba sai lầm phổ biến mà nhiều người thường mắc phải khi ăn bí đỏ:

Ăn quá nhiều cùng một lúc

Bí đỏ chứa lượng đường tự nhiên và tinh bột khá cao. Khi ăn quá nhiều, thận phải lọc lượng đường và các chất chuyển hóa dư thừa, dễ gây áp lực lên thận. Việc ăn bí đỏ một lần lớn còn có thể làm đường huyết tăng đột ngột, ảnh hưởng đến tim mạch và hệ tiêu hóa.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyên chỉ nên ăn khoảng 200–300 gram mỗi bữa và chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày, đồng thời kết hợp với rau xanh để cân bằng dinh dưỡng.

Chế biến không đúng cách

Nhiều người thích chiên hoặc xào bí đỏ với nhiều dầu mỡ, bơ hoặc gia vị nặng. Cách chế biến này không chỉ làm mất đi lượng vitamin tan trong nước mà còn tăng gánh nặng cho thận và gan khi phải lọc chất béo dư thừa. Thay vào đó, nên luộc, hấp hoặc nấu súp để giữ nguyên dưỡng chất, dễ tiêu hóa và thân thiện với thận.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nước ép hoặc sinh tố bí đỏ cũng là lựa chọn lành mạnh, vừa giữ được vitamin, vừa cung cấp năng lượng tự nhiên.

Ăn bí đỏ lúc bụng đói hoặc kết hợp sai thực phẩm

Ăn bí đỏ khi bụng rỗng có thể khiến đường huyết tăng nhanh, đặc biệt với người bị tiểu đường hoặc đường huyết cao. Ngoài ra, kết hợp bí đỏ với các thực phẩm giàu protein động vật như thịt, trứng cũng khiến thận phải làm việc nhiều hơn. Tốt nhất, nên ăn bí đỏ cùng thực phẩm giàu chất xơ hoặc protein thực vật như đậu, hạt để cân bằng dưỡng chất và giảm áp lực cho thận.

Ngoài ba sai lầm chính trên, chuyên gia cũng nhắc nhở người tiêu dùng cần lưu ý thời điểm ăn, liều lượng và cách chế biến. Những người có vấn đề về thận, cao tuổi hoặc bệnh mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng bí đỏ thường xuyên. Đồng thời, nên theo dõi cơ thể khi ăn bí đỏ, tránh ăn quá nhiều hoặc ăn liên tục trong nhiều ngày.

Bên cạnh việc tránh tác hại, bí đỏ vẫn mang đến nhiều lợi ích đáng kể. Nó giúp tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa, tốt cho tim mạch và hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời cung cấp năng lượng tự nhiên cho cơ thể. Ăn đúng cách, vừa đủ, kết hợp chế biến lành mạnh sẽ giúp cơ thể nhận trọn vẹn các dưỡng chất, đồng thời thận không phải chịu áp lực quá mức.