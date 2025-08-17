Ăn bí đỏ hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh mãn tính, tốt cho sức khỏe

Bí đỏ có hàm lượng beta-carotene và các chất chống oxy hóa khác đáng kể, giúp hỗ trợ ngăn ngừa nhiều bệnh mãn tính, tốt cho sức khỏe.

Bên cạnh hương vị thơm ngon, bí đỏ (bí ngô) còn chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể. Bí đỏ có hàm lượng beta-carotene và các chất chống oxy hóa khác đáng kể, có thể hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh mãn tính và tốt cho sức khỏe. Sau đây là những lợi ích của việc ăn bí đỏ.

Tăng cường sức khỏe cho mắt

Ăn bí đỏ tốt cho mắt vì nó chứa các chất dinh dưỡng có lợi cho mắt, đặc biệt là vitamin A. Vitamin A là thành phần chính của rhodopsin—một loại protein trong võng mạc. Nó cũng quan trọng đối với màng kết mạc và giác mạc để hoạt động bình thường.

Hơn nữa, beta-carotene - một dạng tiền chất của vitamin A cũng là chất chống oxy hóa - giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD).

Bên cạnh vitamin A, bí đỏ còn chứa vitamin C, một chất chống oxy hóa khác có thể giúp ngăn ngừa và điều trị AMD sớm.

Một chất chống oxy hóa khác có trong bí đỏ là vitamin E, cũng có thể ngăn ngừa và điều trị AMD sớm. Nó cũng có thể ngăn ngừa stress oxy hóa liên quan đến các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể.

Bí đỏ. Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính

Ăn bí đỏ là cách bổ sung chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Do đó, nó có thể hỗ trợ ngăn ngừa bệnh mãn tính.

Chất xơ là một chất dinh dưỡng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.

Trong khi đó, chất chống oxy hóa trong bí đỏ có thể hỗ trợ bảo vệ chống lại stress oxy hóa, có liên quan đến bệnh tim mạch, bệnh thần kinh, bệnh hô hấp…

Trong một phân tích tổng hợp quy mô lớn đã phát hiện ra rằng việc hấp thụ nhiều beta-carotene hơn trong chế độ ăn uống tốt cho phổi.

Ngoài ra, một đánh giá tổng hợp hàng chục nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc bổ sung vitamin C có liên quan hỗ trợ tăng đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Hỗ trợ sức khỏe làn da

Các chất chống oxy hóa trong bí đỏ, đặc biệt là vitamin C, cũng rất cần thiết cho sức khỏe làn da.

Ăn đủ vitamin C là chìa khóa vì thiếu vitamin C có thể khiến da mỏng manh, vết thương khó lành và chảy máu nướu răng. Hơn nữa, vitamin C hoạt động với vitamin E để bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV có hại. Nó cũng cần thiết để hình thành collagen - một loại protein tạo nên cấu trúc và độ đàn hồi cho làn da của bạn.

Ngoài việc bảo vệ chống lại tia UV có hại, vitamin E cũng có thể bảo vệ chống lại mụn trứng cá và các tình trạng da khác do tác dụng chống oxy hóa của nó.

Tăng cường sức khỏe tiêu hóa

Ăn bí đỏ tốt cho tiêu hóa vì nó có nhiều chất xơ. Ăn đủ chất xơ và thực phẩm giàu prebiotic cũng có thể giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh không chỉ giúp cải thiện sức khỏe đường ruột mà còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe tinh thần.

Vì vậy, ăn bí đỏ và các nguồn chất xơ khác rất quan trọng để tăng cường sức khỏe tiêu hóa.

Giúp tăng cường sức khỏe tim mạch

Bí đỏ là nguồn cung cấp kali dồi dào. Kali giúp cân bằng nước và điện giải, đặc biệt là tăng cường sức khỏe tim mạch. Khoa học đã chứng minh, những người có lượng kali cao thường giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Chất chống oxy hóa trong loại quả này có khả năng ngăn Cholesterol xấu LDL khỏi bị oxy hóa. Khi các hạt Cholesterol LDL bị oxy hóa, chúng sẽ kết tụ dọc thành mạch máu khiến máu khó lưu thông và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim.

Hỗ trợ giảm cân

Mặc dù giàu giá trị dinh dưỡng nhưng trong 245g bí ngô chỉ chứa 49 calo. So với khoai tây và gạo lứt, loại quả này ít calo hơn. Do đó, loại quả này được xem là một nguồn chất xơ tốt, giúp giảm thèm ăn. Nếu bạn đang tìm loại thực phẩm phù hợp cho chế độ ăn giảm cân lành mạnh thì bí ngô là sự lựa chọn tuyệt vời.

Giúp giảm huyết áp

Màu cam đậm là dấu hiệu cho biết bí ngô nhiều kali. Kali là chất dinh dưỡng quan trọng trong việc giảm huyết áp và ngăn ngừa đột quỵ. Hạt bí đỏ không ướp muối cũng là nguồn khoáng chất và sterol thực vật giúp giảm huyết áp và tăng mức HDL cholesterol loại tốt.

Bí đỏ dễ ăn và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn chỉ nên ăn 2 – 3 lần/tuần.

Những người hạn chế ăn bí đỏ