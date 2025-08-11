Hà Nội

Bị bôi nhọ tên tuổi, Mai Dora đánh tiếng đến đối tượng lợi dụng

Cộng đồng trẻ

Bị bôi nhọ tên tuổi, Mai Dora đánh tiếng đến đối tượng lợi dụng

MC Mai Dora gửi lời nhắn nhủ này đến một người cũ, tố cáo người này liên tục bôi nhọ tên tuổi cô dù cô đang hạnh phúc bên chồng.

Thiên Anh
Nữ MC Mai Dora gửi lời nhắn nhủ này đến một người cũ, tố cáo người này liên tục bôi nhọ tên tuổi cô dù cô đang hạnh phúc bên chồng.
Dù ban đầu chỉ "cười xòa cho qua", nhưng sự việc lặp đi lặp lại đã khiến nữ MC phải lên tiếng, đồng thời gửi lời "cảnh cáo" đầy thâm thúy.
Trong bài đăng của mình, Mai Dora nhắc đến "kỷ niệm lần thứ mấy chục" khi nghe mọi người kể lại về một người cũ. Điều đáng nói là người này hiện đã "thành đôi với người 'em gái của anh'", nhưng vẫn không ngừng "đi bôi tùm lum hết cả tên tuổi của Mai Dora".
Nữ MC nhấn mạnh rằng cô đang có cuộc sống viên mãn bên chồng và không hề có ý định "chấp nhặt để đối tượng này kiếm sống".
Ban đầu, Mai Dora đã chọn cách phớt lờ, xem đó như "không phải chuyện lạ lùng gì". Tuy nhiên, việc phải nghe đi nghe lại những tin đồn và lời lẽ không hay đã khiến cô cảm thấy phiền toái.
Nữ MC đã dùng một hình ảnh ẩn dụ đầy sâu cay: "Rượu nhạt uống lắm cũng say, chuyện vo ve bên tai nhiều quá cũng phải thấy phiền". Câu nói này thể hiện sự bực bội dồn nén, từ một chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt đã trở thành một vấn đề đáng để cô phải lên tiếng.
Không chỉ dừng lại ở sự bức xúc, Mai Dora còn trực tiếp đặt câu hỏi cho người cũ, ám chỉ rằng những hành vi này xuất phát từ một nỗi "chấp niệm" vẫn còn đeo bám: "Hay bạn vẫn còn chấp niệm với tôi nên mãi không thể rời xa cái tên của tôi? Ngại quá".
Dòng trạng thái kết thúc với một lời chúc mừng đầy châm biếm: "Chúc mừng bạn vì ít nhất đã có ngày bạn chí ít cũng đã thu hút được sự chú ý của tôi để lên stt này. Đừng như vậy nữa nhé".
Ngay sau khi Mai Dora đăng tải dòng trạng thái, cộng đồng fan đồng tình và ủng hộ cô. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự mạnh mẽ, thẳng thắn của nữ MC khi đối diện với những thị phi không đáng có.
Có thể lựa chọn im lặng hay lên tiếng đối đầu tuy nhiên, qua cách Mai Dora đã làm, thấy rằng một lời nhắn nhủ thẳng thắn, đầy tự tin và văn minh là cách hiệu quả nhất để chấm dứt những rắc rối không đáng có, đồng thời khẳng định bản lĩnh của chính cô nàng. Ảnh: Facebook nhân vật.
#Mai Dora #bôi nhọ #lợi dụng #MC Mai Dora #tin đồn #bệnh cạnh

