Bị bắn ná cao su ở hội chợ xuân, nhóm thanh niên mang dao đi trả đũa

Lực lượng Công an xã Thịnh Minh kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh niên mang hung khí tự chế chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn sau khi đi chơi hội chợ xuân.

Nguyễn Hinh

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 11/2 cho biết, Công an xã Thịnh Minh vừa ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, Hội chợ xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xứ Mường - Kỷ nguyên hội nhập” diễn ra từ ngày 6 đến 8/2 tại Khu công nghiệp Quang Tiến (xã Thịnh Minh), Công an xã Thịnh Minh đã triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

anh-1-da-che.jpg
Nhóm thanh thiếu niên cùng hung khí nguy hiểm tại công an.

Khoảng 22h15 ngày 8/2, khi tuần tra vũ trang ban đêm tại tuyến đường thuộc xóm Mè, xã Thịnh Minh, tổ công tác phát hiện một nhóm khoảng 10 thanh niên tụ tập có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng mang theo hung khí tự chế gồm 2 con dao, 1 gậy tre và 1 dùi cui sắt.

Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng vứt bỏ hung khí và bỏ chạy. Tổ công tác đã khống chế, đưa 7 người liên quan về trụ sở làm việc. Qua xác minh, các đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 20, đang sinh sống và học tập trên địa bàn xã Thịnh Minh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn phát sinh khi đi chơi tại hội chợ xuân. Trước đó, nhóm thanh niên này cho rằng bị một nhóm khác dùng ná cao su bắn đạn bi sắt vào người nên đã chuẩn bị hung khí để tìm trả đũa.

Công an xã Thịnh Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan và truy xét những người bỏ trốn để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, lực lượng Công an yêu cầu các thanh niên viết cam kết không tái phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực; khi xảy ra tranh chấp cần thông báo cho chính quyền hoặc lực lượng Công an để được hỗ trợ kịp thời.

