Xã hội

Phú Thọ xử lý nhóm xịt hơi cay vào người đi đường 'cho vui'

Công an xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ tuần tra, phát hiện nhóm thanh thiếu niên mang bình xịt hơi cay, điều khiển xe máy lạng lách, gây mất trật tự công cộng.

Nguyễn Hinh

Ngày 5/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Yên Phú vừa kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng mang bình xịt hơi cay khi tham gia giao thông gây mất an ninh, trật tự.

Theo đó, ngày 29/1, Công an xã Yên Phú phối hợp Công an xã Lạc Sơn tổ chức tuần tra tại khu vực giáp ranh giữa hai địa bàn. Tổ công tác phát hiện 3 đối tượng điều khiển xe mô tô không gắn biển số, có biểu hiện nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Một đối tượng ngồi sau cầm bình xịt hơi cay.

1165906acc1842461b09.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính và đưa các đối tượng về trụ sở Công an xã Lạc Sơn làm việc. Các đối tượng gồm Bùi Văn Nhân (SN 2011), Bùi Bình Minh (SN 2011), Bùi Hoàng Phú (SN 2010), cùng trú tại xóm Rộc, xã Yên Phú và Bùi Văn Sang (SN 2006), trú tại xóm Cọi, xã Yên Phú.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận mang theo bình xịt hơi cay với mục đích sử dụng để xịt vào người đi đường “cho vui”. Qua vận động, nhóm này tự nguyện giao nộp thêm một số công cụ có khả năng gây sát thương gồm một bình xịt hơi cay, một súng cồn tự chế, một súng cao su bắn đạn bi và một thanh kim loại dài khoảng 3 mét gắn dao nhọn.

Hiện Công an xã Yên Phú đang củng cố hồ sơ, xác minh để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục các đối tượng.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các hành vi gây rối trật tự công cộng, tàng trữ và sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Mời quý độc giả xem thêm video: Chém người chỉ vì tiếng nẹt pô xe.

(Nguồn: THĐT)

