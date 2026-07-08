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Kho tri thức

Bí ẩn tượng đầu người có niên đại 9.000 năm trong Di chỉ Tiểu Hoàng Sơn

Các kho chứa đồ và một số dấu hiệu của việc nướng thịt được tìm thấy ở Di tích Tiểu Hoàng Sơn Thời kỳ Đồ đá mới, tỉnh Chiết Giang gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng - (Theo China.org)

Di chỉ Tiểu Hoàng Sơn được phát hiện tại làng Thượng Đồ Sơn, thành phố Thặng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Địa điểm khảo cổ Thời kỳ Đồ đá mới này có niên đại khoảng 9.000 năm và trải rộng trên diện tích hơn 50.000m2.

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Di chỉ Tiểu Hoàng Sơn được phát hiện tại làng Thượng Đồ Sơn, thành phố Thặng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Ảnh: @China.org.

Việc phát hiện khu di chỉ này hoàn toàn có thể khiến lịch sử khảo cổ học của Trung Quốc phải được viết lại, bởi niên đại của nó còn sớm hơn nhiều so với di chỉ Hà Mỗ Độ ở cùng tỉnh Chiết Giang — nơi trước đây được cho là cái nôi của nền văn hóa đồ đá mới sớm nhất ở khu vực Đông Nam Trung Quốc, cách nay khoảng 7.000 năm.

Tại địa điểm Di chỉ Tiểu Hoàng Sơn này, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một số rãnh sâu mà họ cho rằng từng được dùng làm nơi chứa đồ, cùng với một số dấu vết cho thấy hoạt động nướng thực phẩm.

Theo ông Vương Hải Minh, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Khảo cổ Chiết Giang, một đầu người bằng đá có chạm khắc, niên đại 9.000 năm, đã được tìm thấy tại đây. Hiện vật này cao 7,6 cm và được đẽo gọt khá thô từ đá bazan.

Các đường nét trên khuôn mặt không thật sự chính xác, và theo tiêu chuẩn hiện đại thì tác phẩm này còn khá thô sơ. Phần trán chiếm gần một nửa khuôn mặt, còn mũi và miệng có phần hòa lẫn vào nhau. Tuy nhiên, đôi mắt lại được thể hiện cân xứng. Ông Vương cho biết, dù tác phẩm không thực sự giống khuôn mặt con người, nhưng đối với cư dân sống cách đây hàng nghìn năm, việc thể hiện chính xác các đặc điểm như mắt, trán và cằm là điều rất khó.

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Một đầu người bằng đá có chạm khắc niên đại 9.000 năm đã được tìm thấy. Ảnh: @China.org.

Ông Vương cũng cho biết, người tạc tượng đã chọn một phiến đá vốn đã có hình dáng gần giống đầu người, trong đó phần trán và gò má được hình thành một cách tự nhiên. Người thợ sau đó bổ sung thêm các chi tiết như mắt và mũi. Đầu người bằng đá có niên đại 9.000 năm này là hiện vật sớm nhất từng được phát hiện tại một di chỉ Thời Đồ đá mới, đồng thời nó cũng có giá trị quan trọng đối với công tác nghiên cứu lịch sử và nghệ thuật Trung Hoa tiền sử.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Di tích #Tiểu Hoàng Sơn #Thời Kỳ Đồ Đá Mới #Chiết Giang

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