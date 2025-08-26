Hà Nội

Bí ẩn "Tam giác quỷ" Bermuda đã tìm ra lời giải?

Kho tri thức

Bí ẩn "Tam giác quỷ" Bermuda đã tìm ra lời giải?

Theo Tiến sĩ Simon Boxall, những cơn "sóng độc" có thể là nguyên nhân gây ra nhiều vụ mất tích bí ẩn ở "Tam giác quỷ" Bermuda.

Tâm Anh (theo Express)
Theo Tiến sĩ Simon Boxall, những cơn "sóng độc" có thể là nguyên nhân gây ra nhiều vụ mất tích bí ẩn ở "Tam giác quỷ" Bermuda.
Theo Tiến sĩ Simon Boxall, những cơn "sóng độc" có thể là nguyên nhân gây ra nhiều vụ mất tích bí ẩn ở "Tam giác quỷ" Bermuda.
Nằm giữa Florida, Puerto Rico và Bermuda, "Tam giác quỷ" Bermuda là một trong những địa điểm bí ẩn nhất thế giới. Hơn 50 con tàu, 20 máy bay và hàng trăm người đã mất tích khi đi qua vùng biển này. Ảnh: Getty.
Nằm giữa Florida, Puerto Rico và Bermuda, "Tam giác quỷ" Bermuda là một trong những địa điểm bí ẩn nhất thế giới. Hơn 50 con tàu, 20 máy bay và hàng trăm người đã mất tích khi đi qua vùng biển này. Ảnh: Getty.
Trong suốt thời gian qua, không ít chuyên gia, nhà khoa học đã nỗ lực giải mã những bí ẩn xảy ra ở "Tam giác quỷ" Bermuda. Nhóm của Tiến sĩ Simon Boxall mới đây cho hay có thể đã tìm ra câu trả lời. Ảnh: Getty.
Trong suốt thời gian qua, không ít chuyên gia, nhà khoa học đã nỗ lực giải mã những bí ẩn xảy ra ở "Tam giác quỷ" Bermuda. Nhóm của Tiến sĩ Simon Boxall mới đây cho hay có thể đã tìm ra câu trả lời. Ảnh: Getty.
Các chuyên gia tin rằng, "sóng độc" ở "Tam giác quỷ" Bermuda đã khiến nhiều tàu thuyền, máy bay... gặp nạn và biến mất không để lại dấu vết nào. Ảnh: Youtube.
Các chuyên gia tin rằng, "sóng độc" ở "Tam giác quỷ" Bermuda đã khiến nhiều tàu thuyền, máy bay... gặp nạn và biến mất không để lại dấu vết nào. Ảnh: Youtube.
Theo Tiến sĩ Simon, khi 2 hoặc 3 hệ thống thời tiết riêng biệt hợp nhất, những cơn bão “quái vật” này sẽ được hình thành. Khi ấy, những con sóng dữ có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu. Điều sẽ xảy ra là 2 đợt sóng chồng lên nhau, tạo thành một con sóng siêu lớn, có thể cao tới 30m. Ảnh: unilad.com.
Theo Tiến sĩ Simon, khi 2 hoặc 3 hệ thống thời tiết riêng biệt hợp nhất, những cơn bão “quái vật” này sẽ được hình thành. Khi ấy, những con sóng dữ có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu. Điều sẽ xảy ra là 2 đợt sóng chồng lên nhau, tạo thành một con sóng siêu lớn, có thể cao tới 30m. Ảnh: unilad.com.
"Sóng độc" cao tới 30m đột ngột xuất hiện, không có dự báo trước và có khả năng đánh trúng tàu thuyền, máy bay... Ảnh: clickpetroleoegas.
"Sóng độc" cao tới 30m đột ngột xuất hiện, không có dự báo trước và có khả năng đánh trúng tàu thuyền, máy bay... Ảnh: clickpetroleoegas.
Khi bị cơn sóng này đánh trúng, tàu thuyền, máy bay có kích thước khủng có khả năng bị gãy làm đôi và chìm rất nhanh. Ảnh: clickpetroleoegas.
Khi bị cơn sóng này đánh trúng, tàu thuyền, máy bay có kích thước khủng có khả năng bị gãy làm đôi và chìm rất nhanh. Ảnh: clickpetroleoegas.
Do sự việc xảy ra rất nhanh nên những tàu thuyền, máy bay đó sẽ không kịp phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp và biến mất không để lại dấu vết nào. Ảnh: history.com.
Do sự việc xảy ra rất nhanh nên những tàu thuyền, máy bay đó sẽ không kịp phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp và biến mất không để lại dấu vết nào. Ảnh: history.com.
Nhóm của Tiến sĩ Simon ước tính một con tàu lớn hoặc máy bay bị tấn công bởi "sóng độc" thì có thể bị đánh chìm sau khoảng 2 hoặc 3 phút. Ảnh: travelandleisureasia.com.
Nhóm của Tiến sĩ Simon ước tính một con tàu lớn hoặc máy bay bị tấn công bởi "sóng độc" thì có thể bị đánh chìm sau khoảng 2 hoặc 3 phút. Ảnh: travelandleisureasia.com.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo Express)
