Bí ẩn ngôi mộ bé gái thế kỷ 6 rực rỡ hạt cườm và báu vật

Các nhà khảo cổ học phát hiện ngôi mộ của một cô gái thế kỷ thứ 6 được trang trí lộng lẫy, bên trong chứa nhiều vật thể đa dạng, đẹp mắt.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại công trình cơ sở hạ tầng xung quanh khu Wettsteinplatz của Basel, Thụy Sĩ, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Cổ vật Basel bất ngờ khai quật ngôi mộ cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Cổ vật Basel.
Đó là một ngôi mộ bé gái 12 tuổi, ước tính có niên đại thuộc thế kỷ thứ 6 Sau Công Nguyên. Ngôi mộ bé gái này được trang trí đặc biệt, trong tình trạng bảo quản tốt. Ảnh: @Bảo tàng Cổ vật Basel.
Bên trong mộ chứa đầy đủ các đồ tùy táng, cùng một móc khóa ví bằng sắt, một khóa thắt lưng bằng sắt khảm sọc vàng và đặc biệt có rất nhiều hạt cườm. Ảnh: @Bảo tàng Cổ vật Basel.
Chúng bao gồm các hạt cườm thủy tinh và hổ phách, tổng cộng hơn 350 hạt cườm được thống kê. Không chỉ có số lượng lớn đáng kinh ngạc, mà còn có sự đa dạng hấp dẫn về chủng loại, hình dạng hạt cườm và màu sắc, minh chứng cho trình độ thủ công mỹ nghệ đặc biệt cao thời xa xưa. Ảnh: @Bảo tàng Cổ vật Basel.
Có thể giả định rằng, các hạt cườm này không được đặt riêng lẻ trong lăng mộ, mà có thể thuộc về một vòng cổ hạt cườm phức tạp, hoặc cũng có thể chúng là các hạt cườm riêng lẻ bị tách ra mà trước đó vốn được khâu vào áo choàng hoặc một chiếc túi đựng kèm nào đó. Ảnh: @Bảo tàng Cổ vật Basel.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
