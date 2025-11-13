Hà Nội

Bí ẩn bộ tóc giả 3.400 tuổi của người Ai Cập cổ đại

Một bộ tóc giả của người Ai Cập có niên đại 3.400 năm tuổi giúp giới nghiên cứu giải mã được bí ẩn thú vị.

Năm 1906, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một bộ tóc giả của người phụ nữ Ai Cập có tên Merit khi khai quật ngôi mộ của bà. Chồng của Merit là Kha và họ sống ở Luxor (thời cổ đại được gọi là Thebes) vào khoảng 3.400 năm trước. Ảnh: Museo Egizio, CC0 1.0.
Năm 1906, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một bộ tóc giả của người phụ nữ Ai Cập có tên Merit khi khai quật ngôi mộ của bà. Chồng của Merit là Kha và họ sống ở Luxor (thời cổ đại được gọi là Thebes) vào khoảng 3.400 năm trước. Ảnh: Museo Egizio, CC0 1.0.
Nhà khảo cổ Ernesto Schiaparelli cho hay bộ tóc giả, được làm từ tóc người màu nâu sẫm, vẫn còn sáng bóng nhờ các loại dầu thơm đã được thoa lên nó vào hơn 3.000 năm trước khi tìm thấy. Ảnh: Egypt Museum/X.
Nhà khảo cổ Ernesto Schiaparelli cho hay bộ tóc giả, được làm từ tóc người màu nâu sẫm, vẫn còn sáng bóng nhờ các loại dầu thơm đã được thoa lên nó vào hơn 3.000 năm trước khi tìm thấy. Ảnh: Egypt Museum/X.
Bộ tóc giả được nhà khảo cổ Ernesto phát hiện trong một chiếc hộp gỗ keo cao có khắc tên Merit. Bên trong hộp có 2 giá đỡ bằng gỗ phủ vải lanh đỡ bộ tóc giả. Ngôi mộ xa hoa này chứa thi hài của Kha - kiến ​​trúc sư của pharaoh Amenhotep II thời Tân Vương quốc và Merit cùng với tủ đựng đồ trang điểm đầy ắp, một giỏ đựng kẹp tóc, dao cạo và lược gỗ. Ảnh: historicaleve.
Bộ tóc giả được nhà khảo cổ Ernesto phát hiện trong một chiếc hộp gỗ keo cao có khắc tên Merit. Bên trong hộp có 2 giá đỡ bằng gỗ phủ vải lanh đỡ bộ tóc giả. Ngôi mộ xa hoa này chứa thi hài của Kha - kiến ​​trúc sư của pharaoh Amenhotep II thời Tân Vương quốc và Merit cùng với tủ đựng đồ trang điểm đầy ắp, một giỏ đựng kẹp tóc, dao cạo và lược gỗ. Ảnh: historicaleve.
Hầu hết hơn 500 hiện vật được khai quật từ ngôi mộ của Kha và Merit hiện nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Ai Cập ở Turin, Italy. Ảnh: historicaleve.
Hầu hết hơn 500 hiện vật được khai quật từ ngôi mộ của Kha và Merit hiện nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Ai Cập ở Turin, Italy. Ảnh: historicaleve.
Theo các nhà nghiên cứu, Merit đội bộ tóc giả trên đầu trong khi mái tóc thật đã cắt ngắn hoặc cạo trọc. Những lọn tóc xoăn nhỏ trong bộ tóc giả có lẽ được tạo ra bằng cách tết tóc khi ướt rồi tháo ra khi bím tóc đã khô. Ảnh: historicaleve.
Theo các nhà nghiên cứu, Merit đội bộ tóc giả trên đầu trong khi mái tóc thật đã cắt ngắn hoặc cạo trọc. Những lọn tóc xoăn nhỏ trong bộ tóc giả có lẽ được tạo ra bằng cách tết tóc khi ướt rồi tháo ra khi bím tóc đã khô. Ảnh: historicaleve.
Bảo tàng Ai Cập cho hay "kiểu tóc này thường được trang trí bằng hoa và vương miện, rất thời thượng vào giữa triều đại thứ 18, như có thể thấy trong các bức tranh và bức tượng của thời kỳ đó". Ảnh: historicaleve.
Bảo tàng Ai Cập cho hay "kiểu tóc này thường được trang trí bằng hoa và vương miện, rất thời thượng vào giữa triều đại thứ 18, như có thể thấy trong các bức tranh và bức tượng của thời kỳ đó". Ảnh: historicaleve.
Tóc giả thường được giới thượng lưu Ai Cập cổ đại sử dụng. Chúng cho phép họ có những kiểu tóc cầu kỳ nhưng cũng bảo vệ họ khỏi ánh nắng trực tiếp và chấy rận. Ảnh: lampmagician.com.
Tóc giả thường được giới thượng lưu Ai Cập cổ đại sử dụng. Chúng cho phép họ có những kiểu tóc cầu kỳ nhưng cũng bảo vệ họ khỏi ánh nắng trực tiếp và chấy rận. Ảnh: lampmagician.com.
Trước khi đội tóc giả, một số người cạo trọc đầu trong khi những người khác thì cắt ngắn mái tóc thật của mình. Ảnh: lampmagician.com.
Trước khi đội tóc giả, một số người cạo trọc đầu trong khi những người khác thì cắt ngắn mái tóc thật của mình. Ảnh: lampmagician.com.
Các chuyên gia đã tìm thấy dấu vết của dầu thực vật trên bộ tóc giả dành cho Merit. Nhờ đó, bộ tóc giả mềm mượt, khỏe mạnh. Ngoài ra, họ cũng phát hiện bằng chứng về cholesterol - một hợp chất có trong da đầu người - trên một trong những chiếc lược tìm thấy trong ngôi mộ, cho thấy Merit đã sử dụng nó khi còn sống. Ảnh: lampmagician.com.
Các chuyên gia đã tìm thấy dấu vết của dầu thực vật trên bộ tóc giả dành cho Merit. Nhờ đó, bộ tóc giả mềm mượt, khỏe mạnh. Ngoài ra, họ cũng phát hiện bằng chứng về cholesterol - một hợp chất có trong da đầu người - trên một trong những chiếc lược tìm thấy trong ngôi mộ, cho thấy Merit đã sử dụng nó khi còn sống. Ảnh: lampmagician.com.
Dựa trên phân tích này, các nhà nghiên cứu kết luận rằng, Merit "đã tự chải tóc, làm mượt tóc bằng cách thoa hỗn hợp dầu thực vật, nhựa cây, nhựa thơm và sáp ong cũng có trong kẽ răng lược". Ảnh: lampmagician.com.
Dựa trên phân tích này, các nhà nghiên cứu kết luận rằng, Merit "đã tự chải tóc, làm mượt tóc bằng cách thoa hỗn hợp dầu thực vật, nhựa cây, nhựa thơm và sáp ong cũng có trong kẽ răng lược". Ảnh: lampmagician.com.
Mời độc giả xem video: Ai Cập mở cửa thành cổ cho du khách tham quan. Nguồn: THĐT1.
