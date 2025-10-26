Hà Nội

Chấn động danh tính chủ nhân ba chiếc quan tài gỗ sơn cổ Ai Cập

Chấn động danh tính chủ nhân ba chiếc quan tài gỗ sơn cổ Ai Cập

Ba chiếc quan tài gỗ độc đáo đã được phát hiện trong sân của lăng mộ Padiaménopé, ước tính có niên đại khoảng 3.500 năm tuổi.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Khi tiến hành khai quật tại nghĩa trang al-Asasif ở bờ tây sông Nile, tại thành phố Luxor, phía nam Ai Cập, các chuyên gia đến từ Viện Khảo cổ học phương Đông Pháp (IFAO) và Đại học Strasbourg do Tiến sĩ Frédéric Colin chỉ đạo bất ngờ tìm thấy nhiều di tích lạ. Ảnh: @Viện Khảo cổ học phương Đông Pháp (IFAO)/ Đại học Strasbourg.
Đó là ba chiếc quan tài bằng gỗ ước tính có niên đại từ triều đại thứ 18 (khoảng năm 1.550-1.295 Trước Công Nguyên). Ảnh: @Viện Khảo cổ học phương Đông Pháp (IFAO)/ Đại học Strasbourg.
Theo các tài liệu cổ để lại, Vương triều thứ 18 (năm 1.550-1.295 Trước Công Nguyên) là triều đại đầu tiên của Tân Vương quốc Ai Cập, thời kỳ mà Ai Cập cổ đại đạt đến đỉnh cao quyền lực thăng hoa nhất. Ảnh: @Viện Khảo cổ học phương Đông Pháp (IFAO)/ Đại học Strasbourg.
Nhìn chung, những chiếc quan tài sơn có niên đại từ triều đại thứ 18 được bảo quản khá tốt. Ảnh: @Viện Khảo cổ học phương Đông Pháp (IFAO)/ Đại học Strasbourg.
Chúng cũng được trang trí bằng những dòng chữ đầy màu sắc và chữ tượng hình. Ảnh: @Viện Khảo cổ học phương Đông Pháp (IFAO)/ Đại học Strasbourg.
Hai chiếc quan tài dài 190 cm và 195 cm dành cho hai người phụ nữ, trong khi chiếc quan tài thứ ba dài 190 cm chưa xác định rõ danh tính. Ảnh: @Viện Khảo cổ học phương Đông Pháp (IFAO)/ Đại học Strasbourg.
Chiếc quan tài đầu tiên thuộc về một người phụ nữ tên là "Ti Abo" và dài 195 cm, trên quan tài có khắc hình ảnh nhiều màu sắc và chữ tượng hình. Ảnh: @Viện Khảo cổ học phương Đông Pháp (IFAO)/ Đại học Strasbourg.
Chiếc quan tài thứ hai thuộc về một người phụ nữ tên là "Rau", quan tài này dài 190 cm, nó được sơn màu vàng và khắc chữ tượng hình trên nền sơn trắng. Ảnh: @Viện Khảo cổ học phương Đông Pháp (IFAO)/ Đại học Strasbourg.
Chiếc quan tài thứ ba dài 190 cm, có lớp thạch cao phủ mỏng, có cột vẽ màu nâu nhưng không có chữ khắc nào trên đó. Ảnh: @Viện Khảo cổ học phương Đông Pháp (IFAO)/ Đại học Strasbourg.
Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập đã báo cáo đây là một loạt các khám phá cổ đại quan trọng. Việc nghiên cứu chuyên sâu ba chiếc quan tài này hứa hẹn sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng về triều đại đầu tiên của Tân Vương quốc Ai Cập. Ảnh: @Viện Khảo cổ học phương Đông Pháp (IFAO)/ Đại học Strasbourg.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
