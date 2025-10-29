Thêm pháo đài cổ mới được tìm thấy ở Ai Cập

Pháo đài tại Tell El-Kharouba có kích thước gần bằng một dãy nhà trong thành phố, chứa đựng di vật về cuộc sống hàng ngày của những người lính Ai Cập cổ.