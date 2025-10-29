Thêm pháo đài cổ mới được tìm thấy ở Ai Cập

Pháo đài tại Tell El-Kharouba có kích thước gần bằng một dãy nhà trong thành phố, chứa đựng di vật về cuộc sống hàng ngày của những người lính Ai Cập cổ.
Xôi bjoóc phón vàng óng, dẻo thơm và ngọt dịu là đặc sản Tây Bắc. Thưởng thức món xôi này, du khách cảm nhận hương núi rừng và văn hóa vùng cao.
Tinh tinh bonobo – loài họ hàng gần gũi nhất với con người – nổi tiếng không chỉ bởi trí thông minh mà còn vì lối sống hòa bình và xã hội mẫu hệ của chúng.
Tại Pokrovsk, hệ thống phòng thủ của Ukraine đang bên bờ vực thẳm, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở khu vực Thành cổ; chiến thuật ở Pokrovsk khác hẳn Bakhmut.
Mới đây, bé Lisa – con gái út của Khánh Thi – Phan Hiển khiến dân mạng tan chảy khi hóa trang thành quả bí ngô nhỏ trong mùa Halloween.
Trong loạt ảnh mới, Quỳnh Kool gây chú ý chính là việc cô thay đổi diện mạo với màu tóc đen tự nhiên sau thời gian dài trung thành với tông nâu sáng.
Gian hàng trưng bày đá quý tại Hội chợ Mùa Thu 2025 thu hút nhiều khách tham quan bởi có nhiều sản phẩm độc đáo, giá từ vài triệu đồng đến vài tỷ đồng.
Giữa đại dương xanh thẳm, 5 hòn đảo xa hoa bậc nhất thế giới mê hoặc du khách bằng vẻ đẹp như thiên đường trong đó Đông Nam Á cũng góp mặt một cái tên.
Diện suit trắng đơn giản mà sang chảnh, mẹ ruột người đẹp Doãn Hải My khiến dân mạng trầm trồ vì khí chất “chuẩn quý cô Hà Nội”.
Chỉ thông qua một vài bức ảnh, nhiều người không khỏi trầm trồ trước căn biệt thự đồ sộ như lâu đài của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.
Con gái út Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển hóa trang thành quả bí ngô dịp Halloween. "Gái hai con" Sam rạng rỡ đón tuổi mới.
Sáng 28/10, nữ ca sĩ Hoà Minzy gây xôn xao cõi mạng với bài đăng về chuyện lấy chồng. Ngay lập tức, netizen gọi tên cầu thủ Nguyễn Văn Toàn lập tức.
Mã độc Anatsa đang lan rộng trên Google Play, đánh cắp mật khẩu và OTP ngân hàng chỉ trong vài giây.
Ngày Trùng Cửu tượng trưng cát khí dâng cao, vận may bùng nổ. Ba con giáp được dự báo tiền tài đủ đầy, quý nhân trợ lực, thu nhập tăng mạnh trong hôm nay.
Đầu Corleck ma quái được tìm thấy trên "Đồi Tử thần" ở Ireland. Hiện vật này có thể liên quan đến nghi lễ hiến tế người cách đây 1.900 năm.
Giữa đêm Halloween, khi ánh nến lập lòe bên khung cửa, nhiều người tin rằng các linh hồn lang thang đang lặng lẽ trở về nhân gian.
Hàng trăm triệu năm trước, Gondwana từng là “ngôi nhà chung” của Nam Cực, châu Phi, Nam Mỹ, Ấn Độ, Úc và Madagascar – nền tảng hình thành Trái đất hiện đại.
Tại Japan Mobility Show 2025, Honda ra mắt mẫu xe ý tưởng Super-ONE Prototype mới, một chiếc k-car chạy điện, hướng tới phân khúc xe đô thị hiệu suất cao.
Hai đêm liên tiếp, Moscow rung chuyển bởi các cuộc tập kích UAV từ Ukraine, đánh dấu bước leo thang mới trong xung đột.
Sau 13 năm điều hành Asana, đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz thừa nhận đã kiệt sức vì phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, đánh mất niềm vui trong công việc.
Tại Japan Mobility Show 2025 đang diễn ra ở Nhật Bản, mẫu SUV hoàn toàn mới Toyota Land Cruiser FJ 2026 đã chính thức được giới thiệu tới người tiêu dùng.