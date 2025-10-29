Hà Nội

Kho tri thức

Thêm pháo đài cổ mới được tìm thấy ở Ai Cập

Pháo đài tại Tell El-Kharouba có kích thước gần bằng một dãy nhà trong thành phố, chứa đựng di vật về cuộc sống hàng ngày của những người lính Ai Cập cổ.

Thiên Đăng (Theo heritagedaily)
Tại Tell El-Kharouba ở vùng Sheikh Zuweid, Bắc Sinai, Ai Cập, các chuyên gia đến từ Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập bất ngờ tìm thấy một tàn tích cổ xưa quy mô hoành tráng mới. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Đó là tàn tích của một pháo đài phòng thủ có niên đại 3.500 năm tuổi, thuộc Vương triều thứ 18 dưới thời trị vị của Vua Thutmose I. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Tại đây, các chuyên gia tìm thấy một bức tường phía nam dài khoảng 105 mét và rộng 2,5 mét, hoàn chỉnh với một cổng thành kiên cố và mười một tháp phòng thủ nhỏ. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Ngoài ra, nhóm còn phát hiện ra một số đoạn tường thành phía tây bắc và phía tây vốn bị che khuất dưới những cồn cát suốt một thời gian dài trước đó. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Bên trong tàn tích pháo đài, các nhà khảo cổ còn tìm thấy những mảnh gốm có niên đại từ đầu Vương triều thứ 18, cùng một chiếc bình có đóng dấu khắc hình hộp của Vua Thutmose I. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Tiến sĩ Hisham Hussein giải thích rằng, các nghiên cứu sơ bộ cho thấy, pháo đài đã trải qua nhiều giai đoạn trùng tu và cải tạo cấu trúc qua nhiều thế kỷ. Lối vào phía nam đã được thiết kế lại nhiều lần, phản ánh nhu cầu kiến ​​trúc và phòng thủ đã từng thay đổi linh hoạt. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Theo các chuyên gia, pháo đài này có vị trí chiến lược dọc theo “Con đường Horus” – một tuyến đường thương mại cổ đại nối Ai Cập với các đế chế phía bắc Syria, Anatolia và Lưỡng Hà. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Ngoài ra, pháo đài này từng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ biên giới phía đông của Ai Cập thời cổ đại. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo heritagedaily)
#pháo đài #Ai Cập #tàn tích #quân sự #công trình

