Sống Khỏe

Bệnh nhi nuốt móc khóa vào bụng, được bác sĩ kịp thời gắp ra an toàn

Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện để xử trí kịp thời, không tự móc, ép trẻ nôn, tránh làm dị vật di chuyển sâu hơn gây nguy hiểm.

Thúy Nga

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp bệnh nhi nuốt dị vật là một chiếc móc khóa kim loại.

Bệnh nhi là bé trai 6 tuổi, trú tại Đông Triều - Quảng Ninh. Theo gia đình cho biết, trong lúc chơi đùa, bé cầm chiếc móc khóa và vô tình nuốt phải. Ngay sau đó bé ho và khóc nhiều nên được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

moc-khoa.jpg
Ê - kíp bác sĩ tiến hành nội soi gắp dị vật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện một dị vật kim loại hình móc khóa nằm trong dạ dày. Nhận thấy dị vật có thể gây tổn thương đường tiêu hóa nếu để lâu, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành nội soi cấp cứu, gắp dị vật ra an toàn cho bệnh nhi.

moc-khoa-1-123.jpg
Dị vật móc khóa được lấy ra ngoài - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần đặc biệt chú ý khi trẻ nhỏ chơi các vật dụng có kích thước nhỏ, sắc nhọn như đồng xu, pin, khuy áo, móc khóa..., vì trẻ rất dễ cho vào miệng và nuốt phải.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và xử trí kịp thời, không tự móc hay ép trẻ nôn, tránh làm dị vật di chuyển sâu hơn gây nguy hiểm đến tính mạng.

#Nguy cơ nuốt dị vật ở trẻ nhỏ #Chăm sóc trẻ chơi đồ nhỏ #Xử trí kịp thời dị vật trong dạ dày #Vai trò của nội soi cấp cứu #Khuyến cáo phụ huynh về an toàn trẻ

