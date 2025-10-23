Chơi trung thu thanh niên 16 tuổi bị thanh sắt xuyên thấu từ đầu mặt qua gáy

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức nhờ sức mạnh phối hợp đa chuyên khoa đã cứu sống nam sinh bị thanh sắt đâm xuyên mặt.

Tai nạn hy hữu

Đêm Trung thu, nam sinh 16 tuổi ở Nghệ An trong lúc đi chơi cùng bạn bè bị thanh sắt dài 3m đâm xuyên thấu từ vùng đầu, mặt qua gáy. Cây sắt ghim chặt qua vùng mặt – nơi tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng, chỉ cần lệch vài centimet là có thể mất mạng tại chỗ.

Ngay sau tai nạn, nam sinh được đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh tại Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ đã kịp thời cắt ngắn thanh sắt, cố định dị vật, cầm máu tạm thời, tạo điều kiện an toàn cho việc chuyển tuyến. Tuy nhiên, việc vận chuyển người bệnh vô cùng khó khăn do dị vật xuyên chéo qua đầu – cổ khiến bệnh nhân không thể nằm thẳng hoặc ngửa đầu trong suốt cả hành trình hơn 300 km ra Hà Nội để tránh chảy máu hay tổn thương nặng thêm.

Báo động đỏ nội viện – cuộc phẫu thuật xuyên đêm nghẹt thở - Ảnh BVCC

Khi tiếp nhận tại phòng khám cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phần thanh sắt dài khoảng 50cm vẫn còn cắm xuyên trên mặt. Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy dị vật đi từ đầu mũi xuyên qua vòm cứng, xương ổ răng hàm phải, nền cổ rồi xuyên ra sau gáy – đường đi của dị vật cực kỳ nguy hiểm có thể tổn thương mạch máu lớn gây chảy máu ồ ạt hoặc liệt mặt vĩnh viễn.

Ngay trong đêm, bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ cấp cứu, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động nhiều chuyên khoa cùng tham gia hội chẩn: Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, Gây mê – Hồi sức, Phẫu thuật Cột sống, Tim mạch – Lồng ngực và Chẩn đoán hình ảnh.

Sau hội chẩn các bác sĩ thống nhất phương án tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật xuyên vùng mặt – cổ. Do dị vật đâm xuyên qua qua mặt, chèn giữa ổ miệng gây vỡ nát xương hàm và chảy máu nhiều, các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình đã phải chủ động mở khí quản kiểm soát đường thở tạo điều kiện gây mê hồi sức cho người bệnh.

Ê-kip phẫu thuật tim mạch bộc lộ và kiểm soát bó mạch cảnh phải trong khi các phẫu thuật viên Hàm mặt – Tạo hình tiến hành lấy bỏ dị vật và xử lý vết thương hàm mặt của bệnh nhân.

Đoạn thanh sắt 50cm (đã được cắt ngắn) được rút ra từ vùng mặt người bệnh - Ảnh BVCC

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ: “Thanh sắt khi được rút ra phải cẩn thận từ từ từng milimet sau khi tình trạng tổn thương vùng mặt và huyết động của người bệnh đã được kiểm soát hoàn toàn. Không khí trong phòng mổ căng như dây đàn, chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể gây vỡ mạch máu lớn hoặc tổn thương thần kinh mặt của người bệnh.

Các bác sĩ phẫu thuật hàm mặt – tạo hình không chỉ đảm bảo việc lấy dị vật an toàn, giữ được tính mạng cho người bệnh mà còn bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng vùng mặt – nơi tập trung nhiều dây thần kinh và cơ quan cảm giác quan trọng. Nhờ đó, bệnh nhân không chỉ thoát khỏi “cửa tử” mà còn có cơ hội hồi phục gần như toàn vẹn về thẩm mỹ và chức năng vận động khuôn mặt”.

Giành lại sự sống trong gang tấc

Sau hơn một giờ phẫu thuật khẩn trương, thanh sắt được lấy ra an toàn, các tổn thương hàm mặt được các bác sĩ cố định xương, xử trí triệt để vết thương, người bệnh bảo tồn được khuôn mặt, vượt qua tình huống nguy kịch trong gang tấc.

Hiện em T. tỉnh táo, vết thương khô, tiến triển tích cực, được điều trị tại khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp “cực kỳ may mắn”, bởi chỉ cần thanh sắt đi lệch vài centimet là hậu quả vô cùng khôn lường.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà thăm khám cho người bệnh sau ca phẫu thuật nghẹt thở - Ảnh BVCC

ThS.BS Tô Tuấn Linh, Bác sĩ khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, thành viên kíp phẫu thuật khuyến cáo: “Trong trường hợp khi gặp tai nạn có dị vật đâm xuyên vùng cổ mặt, tuyệt đối không được rút dị vật ra ngay tại hiện trường nếu không có đủ trình độ chuyên môn và cơ sở vật chất hỗ trợ, cần sơ cứu cố định tạm thời dị vật và đưa nạn nhân tới ngay cơ sở y tế có đầy đủ các chuyên khoa sâu về lĩnh vực gây mê hồi sức và phẫu thuật”.

Sức mạnh phối hợp giữa trung ương và địa phương – khi chuyên môn và tinh thần ngành y cùng hội tụ

Ca bệnh hy hữu này một lần nữa cho thấy hiệu quả của mô hình phối hợp giữa y tế tuyến tỉnh và trung ương trong cấp cứu chấn thương nặng, đa chuyên khoa. Tại tuyến tỉnh, các bác sĩ đã phản ứng nhanh, xử trí bước đầu chính xác, đảm bảo an toàn tối đa khi vận chuyển người bệnh ra Hà Nội – tạo “bước đệm sinh tử” cho ca cấp cứu.

Tại tuyến trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – trung tâm ngoại khoa đầu ngành cả nước – đã phát huy năng lực chuyên môn sâu, huy động đồng thời nhiều ê-kíp phối hợp phẫu thuật trong thời gian ngắn nhất, giúp bệnh nhân vượt qua tình huống nguy kịch.