Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bệnh nhi 2 tuổi được ghép gan thành công tại Huế

Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi 2 tuổi, đánh dấu ca ghép gan thành công lần thứ 5 tại đây.

Hoàng Lý

Ngày 17/11, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đã tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi 2 tuổi sau ca ghép gan thành công. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên bệnh viện tự chủ hoàn toàn quy trình từ lấy tạng đến ghép cho người bệnh. Thành công ca ghép gan lần thứ 5 này khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật ghép gan - một trong những kỹ thuật mũi nhọn tại Bệnh viện Trung ương Huế.

70fea9ee-95a4-48ee-a2dd-bc06eb65bb56.jpg
Bệnh nhi 2 tuổi được ghép gan thành công trong niềm vui chung của mọi người.

Theo đó bệnh nhi Nguyễn Tường V., 2 tuổi ở Quãng Ngãi, được chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh, một bệnh lý hiếm gặp và nguy hiểm, ảnh hưởng đến chức năng gan và đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Dù trước đó bệnh nhi đã được phẫu thuật Kasai khi mới 2 tháng tuổi nhưng vẫn diễn tiến nhanh khiến các ống mật trong gan xơ hóa nặng, dẫn đến xơ gan ứ mật và suy chức năng gan, buộc phải chỉ định ghép gan để duy trì sự sống.

95b72b45-348b-4809-bdea-7313cf6d6102.jpg
Hành trình đưa lá gan về ghép cho bệnh nhi 2 tuổi.

Trước đó vào ngày 7/10, khi nhận thông tin có người hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), Bệnh viện Trung ương Huế lập tức kích hoạt quy trình hội chẩn và chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị ngay trong đêm. Ê-kíp lấy tạng lên đường vào sáng 8/10, tiến hành chia gan trên cơ thể người hiến và vận chuyển về Huế để ghép cho bệnh nhi. Ca phẫu thuật hoàn tất lúc 3h sáng ngày 9/10, gan được tái tưới máu hồng hào, tiết mật tốt. Quá trình hậu phẫu tiến triển thuận lợi, chức năng gan phục hồi nhanh và không ghi nhận biến chứng.

f1e02ee0-4636-4679-ba16-0aa97342e256.jpg
Ca ghép gan thành công cứu sống bệnh nhi 2 tuổi.

Trước đó, các ca ghép gan đầu tiên tại bệnh viện được thực hiện với sự hỗ trợ của PGS.TS Lê Văn Thành - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ở ca ghép lần này, toàn bộ quy trình được thực hiện hoàn toàn bởi đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến lược phẫu thuật tối ưu và sự phối hợp nhịp nhàng của toàn viện, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Bệnh viện và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

Được biết teo đường mật bẩm sinh là bệnh hiếm gặp, với tỷ lệ 1/5.000 – 1/20.000 trẻ sơ sinh và được ghi nhận nhiều hơn tại các nước châu Á. Phẫu thuật Kasai chỉ mang tính tạm thời, giúp trì hoãn quá trình xơ gan ứ mật. Ghép gan ở trẻ em là một trong những kỹ thuật phức tạp trong lĩnh vực ghép tạng, đồng thời cũng là phương pháp điều trị triệt để duy nhất hiện nay.

Với thành công ca ghép gan thứ 5 Bệnh viện Trung ương Huế gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, lực lượng Cảnh sát Giao thông TP HCM, lực lượng Cảnh sát Giao thông TP Huế đã phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa trong suốt quá trình vận chuyển tạng hiến để thực hiện ca ghép. Đặc biệt, bệnh viện bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình đã trao đi nghĩa cử cao đẹp, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân.

Là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế nhiều năm qua luôn giữ vai trò tiên phong trong các kỹ thuật y khoa cao cấp, đặc biệt là ghép tạng và ghép tế bào gốc. Với hơn 2.400 ca ghép mô, tạng thành công, bệnh viện hiện là một trong những trung tâm hàng đầu cả nước và là đơn vị duy nhất tại khu vực miền Trung thực hiện thành công bộ ba ghép "tim, gan, thận", góp phần đưa kỹ thuật ghép tạng của Việt Nam vang danh trên bản đồ y học thế giới.

Mời độc giả xem thêm video bình ga phát nổ ở Cà Mau làm nhiều người bị thương.
#Bệnh viện trung ương Huế #ca ghép gan thứ 5 #ghép gan #bệnh nhi #Huế #y học

Bài liên quan

Sống Khỏe

Lần đầu tiên Đồng bằng Sông Cửu Long ghép thận từ người hiến chết não

Thành công này đánh dấu một cột mốc quan trọng, một bước tiến vượt bậc về chuyên môn của ngành y tế vùng ĐBSCL trong lĩnh vực ghép tạng.

Ngày 13/11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phối hợp thực hiện lấy và vận chuyển 5 đơn vị tạng từ một người hiến chết não để ghép cho các bệnh nhân đang chờ ghép tạng với sự hỗ trợ của Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia cùng Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Đây không chỉ là một cột mốc lịch sử của ngành y tế Đồng bằng sông Cửu Long mà còn là câu chuyện sâu sắc về lòng nhân ái.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hành trình thành công ca ghép phổi đầu tiên ở phía Nam

Đợt tiếp nhận tạng hiến – ghép lần này đã ghi dấu ấn đặc biệt cho ca ghép phổi đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cũng là ca ghép phổi đầu tiên ở khu vực phía Nam.

Bệnh viện Chợ Rẫy vừa công bố hành trình ghép tạng thành công 7 trường hợp, đặc biệt trong đó có ca ghép phổi đầu tiên ở phía Nam được thực hiện.

Chia sẻ thông tin về hành trình ghép tạng đặc biệt này, BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Trong 3 ngày, từ 7- 9/11/2025, tập thể y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã làm việc liên tục, trắng đêm không kể cuối tuần để kịp thời tiếp nhận 2 trường hợp hiến tạng (1 tại Bệnh viện chợ Rẫy và 1 tại Bệnh viện Bà Rịa), mang lại sự sống cho 12 người bệnh gồm 2 ca ghép tim, 4 ca ghép thận, 2 ca ghép gan, 2 ca ghép phổi và 2 ca ghép giác mạc.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nối dài hành trình nhân ái qua ca lấy đa tạng từ người hiến chết não

Nghĩa cử cao đẹp của gia đình nam quân nhân chết não do đột quỵ đã cứu sống 6 bệnh nhân hiểm nghèo và 2 bệnh nhân chờ ghép.

Ngày 9/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) tổ chức ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não, cứu sống 6 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và 2 bệnh nhân chờ ghép. Đây là ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não thứ 4 của bệnh viện trong năm 2025.

Người hiến chết não mang lại cuộc sống và hy vọng cho 8 người

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới