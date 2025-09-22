Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhà phố với cửa sổ hình đám mây độc đáo tại TP HCM

Bất động sản

Nhà phố với cửa sổ hình đám mây độc đáo tại TP HCM

Nhờ thiết kế độc đáo, ngôi nhà không đơn thuần là chỗ ở mà còn sở hữu không gian sống đẹp, tiết kiệm giữa lòng đô thị chật hẹp.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trên mảnh đất rộng 70m2, mặt tiền 4m nằm trong một con hẻm sầm uất ở nội thành TP HCM, Cloud House được xây dựng như một lời giải táo bạo cho bài toán nhà ở đô thị. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Trên mảnh đất rộng 70m2, mặt tiền 4m nằm trong một con hẻm sầm uất ở nội thành TP HCM, Cloud House được xây dựng như một lời giải táo bạo cho bài toán nhà ở đô thị. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Bao quanh là những khối nhà cao tầng san sát, nhưng công trình vẫn mở ra một “khoảng thở” nhờ cách tổ chức không gian thông minh. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Bao quanh là những khối nhà cao tầng san sát, nhưng công trình vẫn mở ra một “khoảng thở” nhờ cách tổ chức không gian thông minh. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Giải pháp được kiến trúc sư đưa ra là khai thác chiều cao với hệ thống gác lửng. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Giải pháp được kiến trúc sư đưa ra là khai thác chiều cao với hệ thống gác lửng. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
6 căn hộ kiểu gác lửng và hai phòng tiêu chuẩn được bố trí gọn gàng trong khối nhà hẹp. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
6 căn hộ kiểu gác lửng và hai phòng tiêu chuẩn được bố trí gọn gàng trong khối nhà hẹp. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Mỗi căn hộ có chiều cao trần 3,5m, tầng dưới dành cho cho phòng khách và bếp, tầng lửng biến thành phòng ngủ nhỏ gọn nhưng đảm bảo riêng tư. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Mỗi căn hộ có chiều cao trần 3,5m, tầng dưới dành cho cho phòng khách và bếp, tầng lửng biến thành phòng ngủ nhỏ gọn nhưng đảm bảo riêng tư. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Không gian chung gồm phòng khách nhỏ xinh, bếp hiện đại. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Không gian chung gồm phòng khách nhỏ xinh, bếp hiện đại. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Điểm đặc biệt của ngôi nhà nằm ở các ô cửa hình tròn và hình đám mây mềm mại, vừa lấy sáng, thông gió, vừa tạo nên hiệu ứng thị giác đẹp mắt. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Điểm đặc biệt của ngôi nhà nằm ở các ô cửa hình tròn và hình đám mây mềm mại, vừa lấy sáng, thông gió, vừa tạo nên hiệu ứng thị giác đẹp mắt. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Giếng trời và hệ cửa trước - sau cũng giúp thiên nhiên hiện diện trong từng căn hộ. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Giếng trời và hệ cửa trước - sau cũng giúp thiên nhiên hiện diện trong từng căn hộ. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Cầu thang xoắn ốc độc đáo. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Cầu thang xoắn ốc độc đáo. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Công trình mở ra hướng tiếp cận mới cho nhà ở đô thị, không chỉ giải quyết bài toán diện tích và kinh tế mà còn định hình chất lượng sống cho thế hệ trẻ hôm nay. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Công trình mở ra hướng tiếp cận mới cho nhà ở đô thị, không chỉ giải quyết bài toán diện tích và kinh tế mà còn định hình chất lượng sống cho thế hệ trẻ hôm nay. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Hoàng Minh (tổng hợp)
#nhà phố sáng tạo #thiết kế nhà độc đáo #cửa sổ hình đám mây #nhà ở TP HCM #căn hộ gác lửng #kiến trúc đô thị sáng tạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT