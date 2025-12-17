Hà Nội

Bất động sản

Bên trong căn hộ 14m² tiện nghi, có tới 2 phòng khách

Dù chỉ vỏn vẹn 14m², căn hộ không mang lại cảm giác chật chội, trái lại còn chứng minh rằng thiết kế hợp lý, diện tích nhỏ không đồng nghĩa với bất tiện.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tại Hong Kong, giá bất động sản đắt đỏ khiến nhiều người buộc phải lựa chọn những căn hộ siêu nhỏ. Ảnh: Bloomberg
Căn hộ 14m² này là một ví dụ điển hình. Với lợi thế trần cao, gia chủ thiết kế thêm gác lửng và đặc biệt táo bạo khi bố trí không gian theo kiểu 2 phòng khách, tạo cảm giác linh hoạt hơn hẳn so với diện tích thực. Ảnh: post.smzdm
Tầng lửng được thiết kế như một không gian đa năng. Thông thường, đây là phòng khách đúng nghĩa, có sofa nhỏ, bàn phụ, máy chiếu và đèn đọc sách. Ảnh: post.smzdm
Khi cần, khu vực này có thể chuyển đổi thành phòng ngủ phụ bằng việc thay sofa bằng giường nhỏ. Ảnh: post.smzdm
Phía trong, sát cửa sổ là khu vực ngủ chính với giường bục liền tủ, tận dụng tối đa phần gầm để chứa đồ. Ảnh: post.smzdm
Thú vị nhất là cảm giác nhìn xuống không gian sinh hoạt bên dưới từ tầng lửng - một chi tiết thường chỉ thấy ở những căn hộ rộng. Ảnh: post.smzdm
Toàn bộ căn nhà sử dụng tông trắng chủ đạo, làm tăng cảm giác rộng hơn so với thực tế. Ảnh: post.smzdm
Không gian tầng trệt được khai thác triệt để. Ngay cửa vào là hành lang hẹp dẫn vào nhà, một bên là bếp mở, bên còn lại là phòng tắm. Ảnh: post.smzdm
Toàn bộ khu vực này được tích hợp hệ tủ âm và ngăn kéo, giúp lưu trữ đồ đạc gọn gàng, không rối mắt. Ảnh: post.smzdm
Video: Hà Nội kiểm đinh hơn 1.000 căn biệt thự cũ. Nguồn: VTV24
#Thiết kế căn hộ nhỏ #Không gian đa chức năng #Tối ưu hóa diện tích #Căn hộ siêu nhỏ tại Hong Kong #Sử dụng gác lửng sáng tạo #Thiết kế nội thất tối giản

