Hà Nội

Có gì trong căn hộ vỏn vẹn 3m² giá gần 2 tỷ đồng?

Bất động sản

Có gì trong căn hộ vỏn vẹn 3m² giá gần 2 tỷ đồng?

Căn hộ chật chội đến mức đi tắm phải ngồi lên bồn cầu song vẫn có giá lên tới gần 2 tỷ đồng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, một blogger đã chia sẻ về cuộc sống trong căn hộ 3m² ở Hồng Kông, không gian chỉ vừa vặn cho một người sinh hoạt. Ảnh: post.smzdm
Đáng chú ý, mức giá của căn hộ nhỏ bé này lên đến 500.000 đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng. Ảnh: post.smzdm
Thứ đập vào mắt đầu tiên khi vào nhà là chiếc giường gấp gắn tường phổ biến trong những căn hộ siêu nhỏ ở xứ Cảng Thơm. Ảnh: post.smzdm
Chiếc giường rộng khoảng 80 cm, đủ cho một người trưởng thành nằm. Ban ngày giường được gập lên để tiết kiệm diện tích, ban đêm hạ xuống thành chỗ ngủ. Ảnh: post.smzdm
Nhà vệ sinh chưa đến 1m² nằm sát ngoài cùng, ngăn cách bằng cửa xếp mỏng nhẹ. Ảnh: post.smzdm
Do diện tích hạn chế, khi tắm nếu muốn thoải mái thì phải ngồi lên bồn cầu. Ảnh: post.smzdm
Dù chật chội nhưng nhà vệ sinh lại sở hữu tầm nhìn thẳng ra dòng sông giữa lòng thành phố. Ảnh: post.smzdm
Đây có lẽ là một trong những ưu điểm hiếm hoi để lý giải mức giá lên tới 1,7 tỷ đồng cho căn hộ vỏn vẹn 3m². Ảnh: post.smzdm
#Căn hộ siêu nhỏ ở Hong Kong #Giá bất thường cho căn hộ nhỏ #Không gian sống tối giản #Thiết kế nội thất tối ưu #Ưu điểm của căn hộ nhỏ #Chất lượng cuộc sống trong diện tích hạn chế

