Bên trong biệt thự ca sĩ Long Nhật sống tại TP HCM

Bất động sản

Bên trong biệt thự ca sĩ Long Nhật sống tại TP HCM

Tại TP HCM, ca sĩ Long Nhật sống trong biệt thự mang phong cách Âu cổ điển với nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ, tinh xảo. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tại Huế, ca sĩ Long Nhật thừa hưởng căn biệt thự cha mẹ để lại được cho trị giá lên tới 21 tỷ đồng. Ảnh: Tiền phong
Khi vào TP HCM, nam ca sĩ sống cùng vợ chồng em gái và em trai trong căn biệt thự sang trọng. Ảnh chụp màn hình
Biệt thự mang phong cách châu Âu cổ điển với cổng mạ vàng, chạm rồng tinh xảo. Ảnh chụp màn hình
Phía ngoài cổng được trang bị chuông cửa thông minh, tích hợp camera. Ảnh chụp màn hình
Sảnh chính nổi bật với trần cao, hoa văn đắp nổi, tường sơn vàng kem tạo cảm giác như lâu đài cổ. Ảnh chụp màn hình
Bên trong là không gian rộng rãi với khu vực tiểu cảnh, hòn non bộ và hồ cá Koi. Ảnh chụp màn hình
Khu vực bể bơi trong nhà có tranh tường biển, ánh sáng nhân tạo, mô phỏng không gian ngoài trời. Ảnh chụp màn hình
Phòng ăn và bếp rộng rãi với nội thất gỗ và ánh đèn vàng, mang lại cảm giác ấm áp. Ảnh chụp màn hình
Ghế rồng chạm khắc thủ công trong không gian sinh hoạt chung. Ảnh chụp màn hình
Cầu thang gỗ xoắn uốn lượn mềm mại, lan can điêu khắc công phu. Ảnh chụp màn hình
Phòng khách ở tầng 2 có quầy bar nhỏ. Ảnh chụp màn hình
Phòng của Long Nhật có bộ bàn ghế gỗ bên khung cửa. Ảnh chụp màn hình
Sân thượng bố trí cây cảnh, hồ nước nhỏ...Ảnh chụp màn hình
Trên sân thượng còn có khu vườn với giàn mướp, cóc, nhãn, và các loại rau. Ảnh chụp màn hình
Hoàng Minh (tổng hợp)
