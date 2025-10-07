Bé trai 2 tuổi ở Ninh Bình nhập viện vì bỏng mắt do pháo hoa Trung thu

Bệnh viện Mắt Ninh Bình vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi 2 tuổi không may bị pháo hoa bắn trúng vào mắt khi xem đốt pháo vui Tết Trung thu.
Theo thông tin từ người nhà, tối 4/10 sau khi ăn tối, bé đứng chơi xem pháo hoa vui Tết Trung thu. Do pháo hoa đặt ngược hướng nên khi bật lửa pháo bắn trực tiếp vào mắt gây tổn thương cho bé.
Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị bỏng, chấn thương nặng vùng kết – giác mạc do tia lửa pháo hoa. Bệnh nhi được điều trị kháng sinh, chống viêm, dưỡng giác mạc.
Đây là tai nạn không hiếm gặp mỗi dịp lễ Tết, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên.
Bác sĩ chuyên khoa mắt khuyến cáo, không tự ý đốt hoặc chơi pháo hoa, pháo sáng; Giữ khoảng cách an toàn khi xem bắn pháo hoa; Chờ pháo bắn hết rồi mới tiếp cận; Nếu có tai nạn, tuyệt đối không dụi mắt, không tự rửa hay băng bó mà hãy đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa mắt gần nhất.
Bắn pháo hoa là hoạt động thường thấy ở các dịp Lễ, Tết. Nhiều người có sở thích đi xem bắn pháo hoa để chào đón thời điểm mới, ghi dấu sự kiện trọng đại nào đó. Pháo hoa do các đơn vị của Bộ Quốc phòng sản xuất được phép sử dụng rộng rãi.
Theo TS.BS Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt Trung ương, mặc dù pháo hoa được Nhà nước hoặc chính quyền địa phương quản lý và tổ chức bắn hàng năm vào các dịp lễ Tết, hay do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi thực hiện nhưng khi đi xem pháo hoa, đốt pháo hoa để đảm bảo an toàn chúng ta cần lưu ý các điều sau:
Tôn trọng hàng rào bảo vệ của khu vực bắn pháo hoa, tuân thủ các quy định an toàn, xem pháo hoa cách điểm bắn ít nhất là khoảng 160 m. Không cầm nắm, nhìn ngó vào các quả pháo chưa nổ.
Không nghịch ngợm các công cụ trợ giúp, các mảnh văng, các chi tiết còn sót lại của pháo hoa. Chúng đều có nhiệt độ cao, có hóa chất có thể gây bỏng. Trẻ em khi xem pháo hoa cần có một người lớn giám sát.
Không chơi đùa, chạy nhảy khi pháo đang bắn. Dọn dẹp các vật liệu dễ cháy, lá khô, cỏ khô khỏi vùng bắn pháo hoa. Chuẩn bị nước hoặc bột khô để dập các mảnh pháo cháy dở….
Việc lựa chọn và mua các loại pháo hoa cũng rất quan trọng để đảm bảo an toàn. Cơ quan chức năng khuyến cáo, chỉ mua pháo hoa từ các đại lý được ủy quyền hoặc các đơn vị phân phối chính thức của Nhà máy Z121. Tránh mua pháo hoa từ các nguồn không rõ ràng, hàng trôi nổi hoặc nhập lậu vì có thể kém chất lượng và gây nguy hiểm. Kiểm tra thông tin sản phẩm: Cần xem tem nhãn, mã vạch, hướng dẫn sử dụng trên bao bì. Sản phẩm chính hãng phải có đầy đủ tem chống hàng giả, ghi rõ tên nhà sản xuất, hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn.