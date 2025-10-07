Bé trai 2 tuổi ở Ninh Bình nhập viện vì bỏng mắt do pháo hoa Trung thu

Trong lúc xem đốt pháo vui Tết Trung thu, một bé trai 2 tuổi ở Ninh Bình không may bị pháo bắn vào mắt gây tổn thương.

Bệnh viện Mắt Ninh Bình vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi 2 tuổi không may bị pháo hoa bắn trúng vào mắt khi xem đốt pháo vui Tết Trung thu.

Theo thông tin từ người nhà, tối 4/10 sau khi ăn tối, bé đứng chơi xem pháo hoa vui Tết Trung thu. Do pháo hoa đặt ngược hướng nên khi bật lửa pháo bắn trực tiếp vào mắt gây tổn thương cho bé.

Bé trai 2 tuổi ở Ninh Bình phải nhập viện vì bị pháo hoa bắn trúng mắt. Ảnh: Đại biểu Nhân dân

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị bỏng, chấn thương nặng vùng kết – giác mạc do tia lửa pháo hoa. Bệnh nhi được điều trị kháng sinh, chống viêm, dưỡng giác mạc.

Đây là tai nạn không hiếm gặp mỗi dịp lễ Tết, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên.

Bác sĩ chuyên khoa mắt khuyến cáo, không tự ý đốt hoặc chơi pháo hoa, pháo sáng; Giữ khoảng cách an toàn khi xem bắn pháo hoa; Chờ pháo bắn hết rồi mới tiếp cận; Nếu có tai nạn, tuyệt đối không dụi mắt, không tự rửa hay băng bó mà hãy đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa mắt gần nhất.