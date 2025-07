Nghỉ hè 1 tháng 50 trẻ nhập viện do tai nạn thương tích

Thế nhưng, sau một tai nạn xe máy cuối tháng 2/2025, ông C bị gãy kín 1/3 trên xương chày trái, bắt buộc phải “chia tay” với khối kim loại đã gắn bó với mình suốt 17 năm để nhường chỗ cho nẹp vít mới.

Cách đây 17 năm, sau một tai nạn, ông C, 50 tuổi, trú tại huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) bị gãy xương chày bên trái và được phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít AO. Một năm sau phẫu thuật, mặc dù xương đã liền tốt, có chỉ định tháo bỏ nẹp vít nhưng ông C quyết định để lại và dự định mang nó theo suốt cuộc đời.

Lần đầu Việt Nam ghép mảnh in 3D Titan điều trị mất đoạn xương dài Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa bệnh viện Chợ Rẫy và Viện CSIRO (Úc) 2 bên đã thống nhất tiến hành thiết kế và in mảnh ghép cá thể hoá sản để điều trị cho bệnh nhân bị mất một đoạn xương dài do gẫy hở nhiễm trùng.