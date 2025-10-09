Bé gái 5 tuổi nuốt phải vòng tay bạc dài 7cm

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa xử lý thành công trường hợp bé gái 5 tuổi nuốt phải chiếc vòng tay bằng bạc dài khoảng 7cm.

Mới đây, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp trẻ gái 5 tuổi nuốt phải dị vật là chiếc vòng tay bằng bạc, dài khoảng 7 cm.

Theo gia đình, trong lúc chơi, trẻ đã cầm vòng tay và vô tình nuốt vào bụng. Ngay sau khi phát hiện, người nhà lập tức đưa trẻ đến bệnh viện.

Dị vật được lấy ra khỏi dạ dày của trẻ. Ảnh Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí

Kết quả X-quang cho thấy dị vật cản quang nằm trong dạ dày. Do kích thước lớn, khó có khả năng tự thải ra ngoài, các bác sĩ chỉ định nội soi cấp cứu. Dị vật đã được gắp thành công, sức khỏe trẻ ổn định, ăn uống bình thường và đã xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, dị vật đường tiêu hóa là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt với các vật dụng kim loại, đồng xu, pin, đồ chơi nhỏ. Cha mẹ cần tuyệt đối không để trẻ chơi một mình với những đồ vật dễ nuốt. Nếu xảy ra sự cố, không nên tự tìm cách lấy dị vật hay kích thích trẻ nôn mà phải nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa để xử trí kịp thời.