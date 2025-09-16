Hà Nội

Sống Khỏe

Bé 6 tuổi xuất huyết tiêu hóa do viêm loét dạ dày tá tràng

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi 6 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa do viêm loét dạ dày tá tràng.

Bình Nguyên

Khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn vừa tiếp nhận bệnh nhi 6 tuổi ở Phú Thọ bị xuất huyết tiêu hoá do viêm loét dạ dày – tá tràng.

Bé nhập viện trong tình trạng nôn nhiều lần ra dịch màu nâu đen, đau bụng thượng vị, mệt lả, khát nước, da nổi ban đỏ kèm cảm giác đau rát họng và tức ngực. Theo gia đình, trước đó bé đã được đưa đi khám tại một cơ sở y tế tư nhân và được cho sử dụng men tiêu hóa, tuy nhiên tình trạng không cải thiện.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và nội soi, phát hiện thực quản của bệnh nhi bị viêm, có giả mạc trắng, dạ dày chứa nhiều dịch đen và máu đông. Đặc biệt, tại vùng hang vị xuất hiện hai ổ loét đang rỉ máu, trong khi niêm mạc hành tá tràng sưng nề, xung huyết – biểu hiện điển hình của viêm loét dạ dày – tá tràng gây xuất huyết tiêu hóa. Đây là tình trạng hiếm gặp ở trẻ em nhưng lại rất nguy hiểm, có thể dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Nhờ sự chẩn đoán chính xác và phác đồ điều trị kịp thời của đội ngũ bác sĩ, sức khỏe của bệnh nhi đã dần ổn định, hiện đang được theo dõi tại khoa Nhi.

BSCKI. Hà Anh Tuấn - Trưởng Khoa Nhi cảnh báo, phụ huynh tuyệt đối không tự ý mua thuốc cho trẻ, nhất là thuốc giảm đau, chống viêm vì có thể làm bệnh nặng hơn hoặc che lấp triệu chứng. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường như nôn ra máu, đi ngoài phân đen, đau bụng dữ dội hoặc mệt lả, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Các chuyên gia khuyến nghị cha mẹ không chủ quan trước những biểu hiện tiêu hóa bất thường ở trẻ, nên đưa con đi khám sớm để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ thăm khám sức khoẻ bệnh nhi/Ảnh VTV

Có không ít nguyên nhân dẫn tới xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng, liên quan tới ăn uống, thần kinh. Cụ thể bao gồm:

Chế độ ăn uống không hợp lý

Chế độ ăn uống tiêu thụ nhiều chất béo, ăn không đúng bữa, ăn quá no/ nhịn đói, sử dụng thực phẩm kém vệ sinh, dùng nhiều bia rượu hoặc chất kích thích… sẽ khiến dạ dày và tá tràng bị ảnh hưởng xấu dẫn tới nguy cơ bị viêm, bị loét tăng cao.

Do vi khuẩn HP gây ra

Nhiễm khuẩn HP (H.Pylori) là nguyên nhân hàng đầu gây loét dạ dày. Nhiễm khuẩn HP thường được điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Do yếu tố thần kinh (stress, mất ngủ…)

Không liên quan tới tiêu hóa nhưng các yếu tố thần kinh như căng thẳng, lo lắng quá mức hay stress/trầm cảm cũng có khả năng tác động tới hoạt động tiêu hóa. Đau dạ dày, viêm loét hoặc chảy máu dạ dày, tá tràng là các tình trạng thường gặp phải.

Tác dụng phụ của thuốc

Các loại thuốc giảm đau, kháng viêm hay có thành phần corticoid nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ tổn thương lớp niêm mạc dạ dày. Các loại thuốc này khiến việc tổng hợp prostaglandin – có vai trò bảo vệ tế bào dạ dày – bị ức chế. Một khi prostaglandin bị ức chế sẽ khiến dạ dày giảm lưu thông máu tới niêm mạc dẫn tới các vấn đề như xung huyết. Các thuốc điều trị chống hay phòng ngừa huyết khối cũng có thể gây xuất huyết tiêu hóa.

