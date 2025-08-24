Người viêm loét dạ dày cần tránh ngay những thói quen này

Viêm loét dạ dày thường nặng thêm bởi những thói quen hằng ngày tưởng chừng vô hại, khiến bệnh dễ tái phát và biến chứng.

Viêm loét dạ dày là một trong những bệnh lý đường tiêu hóa phổ biến nhất hiện nay. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có đến 10–20% dân số từng trải qua tình trạng viêm hoặc loét dạ dày ít nhất một lần trong đời. Tại Việt Nam, số ca bệnh có xu hướng tăng nhanh do thói quen sinh hoạt, ăn uống thiếu khoa học và áp lực cuộc sống hiện đại.

Điều đáng lo ngại là nhiều người bệnh chỉ tập trung vào điều trị bằng thuốc, mà bỏ qua yếu tố quan trọng không kém: lối sống hằng ngày. Chính những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt lại có thể khiến tình trạng viêm loét nặng thêm, khó điều trị dứt điểm và dễ tái phát.

Những thói quen khiến viêm loét dạ dày nặng thêm

Ăn uống thất thường, bỏ bữa hoặc ăn quá no

Một chế độ ăn uống thiếu điều độ là kẻ thù số một của dạ dày. Khi bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng, axit dạ dày vẫn được tiết ra nhưng không có thức ăn để trung hòa, dẫn đến tình trạng ăn mòn niêm mạc. Ngược lại, ăn quá no hoặc ăn vội vàng cũng gây áp lực lớn, khiến dạ dày co bóp nhiều hơn, làm tổn thương vùng viêm loét.

Ăn nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ, uống rượu bia và cà phê

Đây là thói quen thường thấy ở nam giới, nhưng ngày càng phổ biến ở nữ giới do thói quen giao tiếp, tiệc tùng.

Thức ăn cay, nóng (ớt, tiêu) gây kích ứng mạnh lên niêm mạc.

Thức ăn nhiều dầu mỡ khó tiêu, làm dạ dày phải hoạt động quá mức.

Rượu bia và cà phê kích thích tiết axit dịch vị, làm loét lan rộng.

Nếu kéo dài, các yếu tố này không chỉ khiến viêm loét nặng thêm mà còn làm tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa – một biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Hút thuốc lá

Nicotine trong thuốc lá làm tăng tiết axit, giảm sản xuất chất nhầy bảo vệ dạ dày và ức chế khả năng lành vết loét. Người hút thuốc lá lâu năm không chỉ dễ mắc viêm loét mà còn có nguy cơ cao bị ung thư dạ dày.

Stress, căng thẳng kéo dài

Cuộc sống hiện đại khiến nhiều người thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, mất ngủ, áp lực công việc. Stress làm hệ thần kinh giao cảm bị kích thích, gây tăng tiết axit dạ dày. Đồng thời, khi căng thẳng, nhiều người ăn uống thất thường hoặc dùng rượu bia, cà phê để giải tỏa, càng khiến bệnh nặng thêm.

Lạm dụng thuốc giảm đau, kháng viêm

Thuốc giảm đau, kháng viêm không steroid (NSAIDs) như ibuprofen, aspirin là thủ phạm phổ biến gây loét dạ dày. Những loại thuốc này ức chế cơ chế bảo vệ niêm mạc, khiến dạ dày dễ bị tổn thương. Uống thuốc khi bụng rỗng còn làm tăng nguy cơ thủng dạ dày hoặc xuất huyết.

Do đó, người bệnh tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc mà cần có chỉ định rõ ràng từ bác sĩ.

Thức khuya, thiếu ngủ

Ngủ không đủ giấc khiến cơ thể suy nhược, giảm khả năng phục hồi và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Thức khuya thường đi kèm với thói quen ăn đêm, uống cà phê hoặc đồ uống có gas, càng khiến tình trạng viêm loét trở nên trầm trọng.

Hậu quả nếu không thay đổi thói quen xấu

Nếu tiếp tục duy trì những thói quen kể trên, người bệnh viêm loét dạ dày có thể phải đối mặt với nhiều biến chứng:

Xuất huyết tiêu hóa: Nôn ra máu, đi ngoài phân đen, nguy hiểm tính mạng.

Thủng dạ dày: Đau bụng dữ dội, cần phẫu thuật cấp cứu.

Hẹp môn vị: Thức ăn không tiêu, gây nôn ói kéo dài.

Ung thư dạ dày: Biến chứng nghiêm trọng nhất, thường gặp ở người viêm loét mạn tính không điều trị dứt điểm.

Lời khuyên của chuyên gia

Để bảo vệ dạ dày, ngoài việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, người bệnh cần:

Ăn uống đúng giờ, chia nhỏ 4–5 bữa/ngày.

Hạn chế rượu bia, cà phê, đồ cay nóng, chiên rán.

Bỏ hút thuốc lá hoàn toàn.

Ngủ sớm, ngủ đủ giấc và duy trì lối sống lành mạnh.

Quản lý stress bằng thiền, yoga, thể thao hoặc các hoạt động thư giãn.

Tái khám định kỳ để theo dõi tiến triển của bệnh.

Viêm loét dạ dày là bệnh mạn tính nhưng có thể kiểm soát tốt nếu người bệnh kiên trì điều trị và thay đổi lối sống. Thuốc chỉ chiếm một phần, còn 70% hiệu quả phụ thuộc vào chính thói quen sinh hoạt hằng ngày.