Sự thật giật mình về mũ đội đầu làm từ sọ hươu 7.500 năm tuổi

Kho tri thức

Được tìm thấy ở Đức, chiếc mũ đội đầu làm từ sọ hươu 7.500 tuổi cho thấy những người săn bắt hái lượm có mối liên hệ với những nông dân đầu tiên trong khu vực.

Theo nghiên cứu mới công bố, một chiếc mũ đội đầu làm từ sọ hươu được khai quật tại một địa điểm khảo cổ ở Đức cho thấy rằng những người săn bắn hái lượm thời Đồ đá đã chia sẻ các vật phẩm, công cụ và ý tưởng thiêng liêng với một cộng đồng nông nghiệp ở đó khoảng 7.500 năm trước. Ảnh: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, J. Lipták.
Tác giả chính của nghiên cứu Laura Dietrich và là nhà khảo cổ học tại Đại học Martin Luther Halle-Wittenberg ở Đức, cho biết ngôi làng nông nghiệp cổ xưa gần Eilsleben, cách Hannover khoảng 100 km về phía đông ở miền bắc nước Đức, là "một dạng tiền đồn" của những nông dân đầu tiên ở châu Âu. Ảnh: Martin-Luther University Halle, F. Becker.
Địa điểm này được phát hiện vào những năm 1970 và đã được khai quật rộng rãi kể từ đó. Phân tích địa từ gần đây cho thấy ngôi làng trải rộng trên diện tích khoảng 8 hecta và có thể là khu định cư lớn nhất trong khu vực vào thời điểm đó. Ảnh: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, J. Lipták.
Nhà khảo cổ học Laura cho biết những dân làng trên thuộc về nền văn hóa thời Đồ đá - những người đã di cư đến Trung Âu cách đây tới 7.500 năm từ vùng Aegean và Anatolia, ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Nền văn hóa này còn được gọi là LBK thời Đồ đá mới. Tên gọi này được đặt theo loại gốm sứ độc đáo của họ: LBK hay "Linearbandkeramik" trong tiếng Đức, có nghĩa là "gốm sứ có vân tuyến tính"). Ảnh: Martin-Luther University Halle, L. Dietrich / L. Dietrich et al., Antiquity (2026); CC BY-NC-SA 4.0.
Theo nhà khảo cổ học Laura, những giai đoạn sớm nhất của ngôi làng cổ này có niên đại từ những thế hệ nông dân thời Đồ đá mới đầu tiên và địa điểm này vẫn còn lưu giữ bằng chứng khảo cổ về những ngôi nhà đặc trưng của họ. Tuy nhiên, "nơi đây cũng có rất nhiều hiện vật thời kỳ đồ đá giữa", cho thấy rằng dân làng đã có mối liên hệ với những người săn bắn hái lượm vốn đã sinh sống trong khu vực. Ảnh: DEA PICTURE LIBRARY/De Agostini via Getty Images.
Chiếc mũ đội đầu được làm từ hộp sọ và gạc của một con hươu nai (Capreolus capreolus) trưởng thành và có thể là hiện vật nổi bật nhất tại địa điểm này. Ảnh: sci.news.
Những chiếc mũ đội đầu làm từ sọ hươu tương tự đã được tìm thấy tại các địa điểm khảo cổ thời kỳ đồ đá giữa có niên đại lên đến 11.000 năm tuổi, bao gồm hơn 30 chiếc được khai quật tại địa điểm Star Carr ở phía bắc nước Anh. Ảnh: The Sun.
Theo nhà khảo cổ học Laura, chiếc mũ đội đầu được tìm thấy tại Eilsleben dường như là một phần của "sự chuyển giao công nghệ" giữa những người săn bắn hái lượm thời Đồ đá giữa với những người nông dân ở ngôi làng thời Đồ đá mới. Ảnh: Kean Collection/Getty Images.
Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy các công cụ làm từ sừng hươu và mảnh sừng hươu tại địa điểm này - một loại vật liệu thường không được người dân nền văn hóa LBK thời Đồ đá mới sử dụng. Tuy nhiên, có khả năng là dân làng thời Đồ đá mới đã chế tạo các công cụ bằng sừng sau khi bắt chước các hoạt động của những người săn bắn hái lượm. Ảnh: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images.
Nhà khảo cổ học Laura cho biết tàn tích của một thành lũy và hào nước cho thấy ngôi làng đã được phòng thủ chống lại các cuộc tấn công nhưng không rõ là kẻ tấn công là ai. Ảnh: DeAgostini/Getty Images &amp; Abdullah Coskun/Anadolu Agency/Getty Images.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo LS)
#mũ đội đầu #hiện vật 7.500 năm tuổi #người săn bắt hái lượm #thời Đồ đá

