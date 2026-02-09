Sự thật giật mình về mũ đội đầu làm từ sọ hươu 7.500 năm tuổi

Được tìm thấy ở Đức, chiếc mũ đội đầu làm từ sọ hươu 7.500 tuổi cho thấy những người săn bắt hái lượm có mối liên hệ với những nông dân đầu tiên trong khu vực.
Một loài sứa khổng lồ hiếm gặp có hình dạng ma quái đã được phát hiện trong chuyến thám hiểm biển sâu gần Argentina.
Đôi tay chai sần của cụ bà ngoài 90 tuổi không phải vì lao động nặng nhọc, mà do gần 20 năm gắn bó với game bắn bi Zuma quen thuộc.
Một nghiên cứu ADN tiết lộ những con cá sấu nước mặn đã bơi qua Ấn Độ Dương với hành trình dài ít nhất 2.900 km để tới được Seychelles.
Thoạt nhìn dễ e ngại, nhưng chuột dừa đặc sản miền Tây lại chinh phục thực khách nhờ thịt thơm, săn chắc, vị ngọt tự nhiên và cách chế biến đậm chất miệt vườn.
AutoFlight, được sự hỗ trợ của CATL, đã giới thiệu mẫu eVTOL 5 tấn chở 10 người, mở đường cho thương mại hóa ô tô bay tại Trung Quốc.
Sau 4 tháng gần như ‘biến mất’ khỏi mạng xã hội, diễn viên Phương Oanh bất ngờ đăng tải bài viết mới, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.
Hồ Ngọc Hà diện đầm ren xuyên thấu, xẻ ngực táo bạo tại sự kiện. Vợ chồng Lương Thế Thành - Thuý Diễm mặc "tone-sur-tone" tại sự kiện gần đây.
Honda vừa ra mắt bản giới hạn City 30th Anniversary Pearl Edition, đánh dấu 3 thập kỷ mẫu sedan hạng B này có mặt tại thị trường Philippines kể từ năm 1996.
Toàn bộ thân, cành, ngọn của cây mai đều phát triển hoàn toàn tự nhiên, không có bất kỳ dấu vết cắt, uốn nắn hay can thiệp trong suốt quá trình sinh trưởng.
Tiktoker Ngân Hà gây ấn tượng với gu thời trang mùa đông vừa sang chảnh, vừa tôn vinh đường cong cơ thể trong chuyến du lịch tại 'làng tuyết' Trung Quốc.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/2, may mắn chính thức gọi tên Thiên Bình, tài lộc dồi dào, vạn sự như ý. Nhân Mã có chí tiến thủ, đừng vội vàng.
Với vẻ đẹp hiếm có và tuổi đời trên dưới 100 năm, cây mai vàng đang được chủ nhân rao bán với giá 3,7 tỷ đồng.
Từ tổng thể kiến trúc, tỷ lệ mặt tiền đến không gian, mọi chi tiết trong biệt thự đều được xử lý để tạo cảm giác bề thế, chỉn chu nhưng không nặng nề.
Không cần lớp trang điểm cầu kỳ hay ánh đèn thảm đỏ, “ngọc nữ trăm tỷ” Phương Anh Đào vẫn khiến công chúng mê mẩn mỗi lần xuất hiện với gương mặt mộc.
Xuất hiện hiện tại một sự kiện lớn gần đây, quy tụ đông đảo nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng, Huyền Baby vẫn chiếm trọn spotlight với màn lên đồ ấn tượng.
Người Tlingit là tộc người bản địa vùng duyên hải Tây Bắc Bắc Mỹ, nổi bật với văn hóa biển, nghệ thuật gỗ và cấu trúc xã hội chặt chẽ.
Ít nhất 9 người thiệt mạng khi một tòa chung cư nhiều tầng bị sập tại thành phố Tripoli, miền bắc Lebanon, cuối tuần qua.
Chiến trường Ukraine những ngày đầu năm 2026, cường độ tấn công của Nga trên hướng Slavyansk-Kramatorsk gia tăng, nhưng ở Bắc-Kharkiv, tạm thời bị “đóng băng”.
Liên tục đóng chung phim, Phương Anh Đào cho biết, Tuấn Trần là bạn diễn ăn ý nhất. Ngoài ra, nữ diễn viên tiết lộ về mối quan hệ giữa hai người ở đời thực.
Lần đầu từ thập niên 1990, NVIDIA không tung GPU chơi game mới suốt một năm, khi khủng hoảng bộ nhớ buộc hãng ưu tiên AI thay vì game thủ.
Tử vi dự đoán, nhờ năng làm việc thiện, tích đức tích phúc, những con giáp này sẽ được hưởng cuộc sống đủ đầy may mắn.