Xã hội

Bắt tạm giam 3 đối tượng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn ở Đà Nẵng

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nhắn tin thách thức nhau trên mạng xã hội, 2 nhóm thanh thiếu niên Nghệ An đã hẹn nhau “giải quyết mâu thuẫn” bằng bạo lực.

Thanh Hà

Ngày 22/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 trong tổng số 15 đối tượng liên quan đến vụ “gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại thôn Đại Quý, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng vào ngày 1/4/2025.

3 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Trần Lê Quang Nhật (SN 2008, trú xã Tiên Phước), Lê Đức Hậu (SN 2007) và Võ Minh Kiên (SN 2008), cùng trú xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng.

Kết quả điều tra xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nhắn tin thách thức nhau trên mạng xã hội giữa Bùi Đức Trung (SN 2009, trú xã Tây Hồ) và Nguyễn Công Dũng (SN 2009, trú xã Chiên Đàn), 2 nhóm thanh thiếu niên ở các xã lân cận đã hẹn nhau “giải quyết mâu thuẫn” bằng bạo lực.

anh-bai.png
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Tại thời điểm trên, hơn 15 đối tượng trong 2 nhóm đã tụ tập, mang theo gạch đá, hung khí đến khu vực cầu Bằng Lăng (xã Tây Hồ) để đánh nhau. Khi 2 nhóm chạm mặt, các đối tượng đã ném đá, dùng mũ bảo hiểm, gậy gộc tấn công lẫn nhau, khiến Bùi Đức Tâm (anh ruột của Trung) bị thương.

Hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 4/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng”; đến ngày 13/10, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, trong số 15 đối tượng thì Trần Lê Quang Nhật, Lê Đức Hậu và Võ Minh Kiên trước đó đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố trong một vụ án khác; xét thấy cần áp dụng biện pháp ngăn chặn, phòng cảnh sát hình sự đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với 3 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ:

(Nguồn: THĐT)
Xã hội

Công an Bắc Ninh tạm giữ 20 thanh thiếu niên gây rối trật tự

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ 20 thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng tại vòng xuyến ngã 6, phường Kinh Bắc.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 20 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 tuổi đến 20 tuổi có hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra rạng sáng ngày 19/10 tại vòng xuyến ngã 6, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

a12.jpg
Các thanh thiếu niên tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý người gây rối trật tự tại sự kiện văn hóa thể thao Bắc Ninh

Ph. lợi dụng một số người dân không có vé xem bóng đá, nên đã mời chào, chèo kéo để bán vé, gây ảnh hưởng trật tự tại sự kiện văn hóa, thể thao.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, chiều 19/10, diễn ra trận đá bóng giữa CLB Bắc Ninh FC và CLB Quy Nhơn UNITED tại sân vận động Việt Yên thuộc TDP Văn Xá, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, Ban tổ chức phát vé miễn phí cho người dân vào sân cổ vũ cho 2 đội thi đấu.

56-2872.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Nhóm thanh thiếu niên gây rối, chém vào xe máy người đi đường tại Tuyên Quang

Nhóm đối tượng có hành vi lấy dao rượt đuổi 2 người, ném vỏ chai bia, ném đá trên đường và chém xe máy của người đi đường.

Ngày 13/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 12/10, Công an phường Hà Giang 2 (Tuyên Quang) nhận được tin báo, tại khu vực ngã 3 giao nhau giữa đường Lý Thường Kiệt và phố Phạm Hồng Cao thuộc tổ 3 Ngọc Hà, phường Hà Giang 2 xuất hiện một nhóm thanh niên có hành vi gây rối, làm mất an ninh trật tự rồi bỏ trốn.

559367653-1285634810267429-3254615506324571875-n.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

