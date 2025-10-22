Bắt tạm giam 3 đối tượng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn ở Đà Nẵng

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nhắn tin thách thức nhau trên mạng xã hội, 2 nhóm thanh thiếu niên Nghệ An đã hẹn nhau “giải quyết mâu thuẫn” bằng bạo lực.

Ngày 22/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 trong tổng số 15 đối tượng liên quan đến vụ “gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại thôn Đại Quý, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng vào ngày 1/4/2025.

3 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Trần Lê Quang Nhật (SN 2008, trú xã Tiên Phước), Lê Đức Hậu (SN 2007) và Võ Minh Kiên (SN 2008), cùng trú xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng.

Kết quả điều tra xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nhắn tin thách thức nhau trên mạng xã hội giữa Bùi Đức Trung (SN 2009, trú xã Tây Hồ) và Nguyễn Công Dũng (SN 2009, trú xã Chiên Đàn), 2 nhóm thanh thiếu niên ở các xã lân cận đã hẹn nhau “giải quyết mâu thuẫn” bằng bạo lực.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Tại thời điểm trên, hơn 15 đối tượng trong 2 nhóm đã tụ tập, mang theo gạch đá, hung khí đến khu vực cầu Bằng Lăng (xã Tây Hồ) để đánh nhau. Khi 2 nhóm chạm mặt, các đối tượng đã ném đá, dùng mũ bảo hiểm, gậy gộc tấn công lẫn nhau, khiến Bùi Đức Tâm (anh ruột của Trung) bị thương.

Hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 4/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng”; đến ngày 13/10, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, trong số 15 đối tượng thì Trần Lê Quang Nhật, Lê Đức Hậu và Võ Minh Kiên trước đó đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố trong một vụ án khác; xét thấy cần áp dụng biện pháp ngăn chặn, phòng cảnh sát hình sự đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với 3 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

