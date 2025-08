Bắt tạm giam 2 đối tượng chiếm đoạt hơn 152 tấn mủ cao su

Ngày 1/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp và ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng tại các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng… về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng trong vụ án.