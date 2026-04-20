Xã hội

Bắt quả tang đối tượng pha trộn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Đang pha trộn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc để bán ra thị trường, H.T.T.H đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 20/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Thạnh Phước đang xác minh, làm rõ vụ pha trộn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc để bán kiếm lời.

Trước đó, vào khoảng 21h40 ngày 11/4, lực lượng Công an xã Thạnh Phước kiểm tra nhà số 07, thuộc ấp Bình Huề 1, xã Thạnh Phước. Qua kiểm tra ngôi nhà cho thuê, phát hiện quả tang H.T.T.H (sinh năm 2007, ngụ ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận) đang pha trộn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm mục đích bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vụ việc.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ khoảng 3kg kem trộn, 33 hộp kem dưỡng trắng da các loại, 334 nhãn ghi kem, 114 vỏ hộp nhựa cùng nhiều bao bì không rõ nguồn gốc.

Làm việc với cơ quan Công an, H.T.T.H không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số mỹ phẩm trên. Đối tượng khai nhận mua nhiều loại kem dưỡng da trôi nổi trên thị trường, sau đó dùng máy đánh trứng để pha trộn, tự chế thành kem dưỡng trắng da rồi bán qua các nền tảng mạng xã hội.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Công an TP.HCM điều tra, 5 bị can bị khởi tố cuối tháng 3 đã có lời khai gây nhiều bất ngờ.

“Xưởng” kem trộn đội lốt hàng ngoại

Trước đó, từ công tác tuần tra, nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất mỹ phẩm tại khu vực đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, một “công xưởng” sản xuất kem trộn do Lâm Thị Kim Nương (SN 1983) tổ chức đã lộ diện.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Ngày 8/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nắm bắt tình hình trên không gian mạng, các sàn thương mại điện tử như TikTok, Shopee… Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện 2 đường dây hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh có quy mô lớn, tính chất phức tạp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

