Xã hội

Bắt quả tang 3 đối tượng 'đập đá' trong nhà nghỉ ở Đồng Tháp

Nhóm thanh niên đang say sưa “đập đá” trong nhà nghỉ, bất ngờ bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều vật dụng liên quan.

Hạo Nhiên

Ngày 7/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi sử trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 0h10, ngày 30/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Hồng Ngự bắt quả tang 03 đối tượng, gồm: Phạm Minh A (SN 2004, ngụ khóm 5, phường Hồng Ngự); Triệu Yến N (SN 2006, ngụ ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hiệp) và SIU B (SN 2007, ngụ Làng Yid Rông I, xã La Krêl, tỉnh Gia Lai) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ “CL” thuộc khóm 4, phường Hồng Ngự.

1fgsgsds.jpg
Ba đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 02 nỏ thủy tinh (dùng để sử dụng ma túy) bên trong có dính các hạt tinh thể rắn màu trắng, 01 bịch ma tuý có trọng lượng 0.06gam và một số tang vật khác có liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Công an #Đồng Tháp #bắt quả tang #nhóm đối tượng #đập đá #sử dụng

Bài liên quan

Xã hội

Triệt xóa đường dây vận chuyển ma tuý xuyên biên giới ở An Giang

Đang vận chuyển lượng lớn ma tuý từ Campuchia về Việt Nam, đối tượng Phạm Thanh Lương đã bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.

Ngày 7/12, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma tuý từ Campuchia về Việt Nam, bắt 01 đối tượng, thu giữ 4kg ma tuý.

Trước đó, vào khoảng 14h45 ngày 28/11, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và Tội phạm/Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và Tội phạm miền nam, Phòng PC04 Công an tỉnh An Giang, Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tuần tra, kiểm soát tại khu vực chợ Khánh An thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Xem chi tiết

Xã hội

Mang 2 tiền án về ma tuý vẫn tiếp tục đi buôn 'cái chết trắng'

Dù đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và chưa được xóa án tích, nhưng Danh Bé Lợi (An Giang) vẫn tiếp tục mua, bán trái phép "cái chết trắng".

Ngày 29/11, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh tạm giam đối với Danh Bé Lợi (SN 1991, trú tại khu phố Minh Long, xã Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 21/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường Âu Dương Lân, Tổ công tác Công an phường Rạch Giá phát hiện đối tượng Danh Bé Lợi đang ngồi trên ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Xem chi tiết

Xã hội

'Nữ quái' tàng trữ ma tuý sa lưới sau 4 năm trốn thi hành án

Sau 4 năm trốn truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đối tượng Hồ Thị Quỳnh Như đã bị lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau bắt giữ.

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Hồ Thị Quỳnh Như (SN 1999), bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) ra quyết định truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo thông tin ban đầu, Hồ Thị Quỳnh Như bị Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (cũ) khởi tố bị can về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Xem chi tiết

