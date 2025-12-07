Bắt quả tang 3 đối tượng 'đập đá' trong nhà nghỉ ở Đồng Tháp

Nhóm thanh niên đang say sưa “đập đá” trong nhà nghỉ, bất ngờ bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều vật dụng liên quan.

Ngày 7/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi sử trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 0h10, ngày 30/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Hồng Ngự bắt quả tang 03 đối tượng, gồm: Phạm Minh A (SN 2004, ngụ khóm 5, phường Hồng Ngự); Triệu Yến N (SN 2006, ngụ ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hiệp) và SIU B (SN 2007, ngụ Làng Yid Rông I, xã La Krêl, tỉnh Gia Lai) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ “CL” thuộc khóm 4, phường Hồng Ngự.

Ba đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 02 nỏ thủy tinh (dùng để sử dụng ma túy) bên trong có dính các hạt tinh thể rắn màu trắng, 01 bịch ma tuý có trọng lượng 0.06gam và một số tang vật khác có liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.